快訊／預告「野獸」林志傑回歸將打25分鐘　是否先發許晉哲賣關子

▲富邦勇士林志傑、賴廷恩、許晉哲、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士「野獸」林志傑今日將回歸本季首度出賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台籃精神領袖「野獸」林志傑3日將正式傷癒復出，迎接2025-26賽季個人首戰，今日賽前台北富邦勇士領隊許晉哲也公開表示，「林志傑不會只上場10分鐘，出賽時間可能放在25分鐘左右。」不過是否以先發身分上陣，許晉哲則強調不敢保證，還要看教練團評估。

開季戰績僅有1勝3敗，目前排名聯盟第3位的勇士，今日將迎接冠軍3連霸時期兩位功勳戰將，包括林志傑以及洋將辛特力的回歸，兩人將攜手出擊，在主場迎戰台南台鋼獵鷹。

勇士領隊許晉哲表示，「很早就評估要讓林志傑在1月回到賽場，醫生也有告知何時能夠回歸。辛特力的部分，則比較令人驚訝，他上季最後一場出賽是在6月份，接著回到美國進行個人訓練，回到台灣有先幫他測試肌力，兩人因緣際會能夠同時在今天上場。看教練團怎麼評估、因應。」

許晉哲透露，「林志傑昨天和他聊過，大概打10分鐘，只打10分鐘幹嘛回來，放在25分鐘左右，看看他賽後回饋，他的腿部力量，以及受傷的手敢不敢作動作，不敢保證他今天打多久。」

另外許晉哲也說，「3連霸的兩位功勳球員，目前球隊陷入一些困境，勝場數也一直上不去，辛特力回歸讓周桂羽非常開心，他非常了解我們的打法，兩人在場上『亦師亦友』，辛特力來他覺得比較拿得到球。」

