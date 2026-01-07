運動雲

江少慶改披76號原因很直白　迅速融入獅隊：氣氛跟悍將差不多

▲江少慶投入統一獅投捕訓練營。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江少慶投入統一獅投捕訓練營。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

江少慶轉戰統一獅後迅速融入團隊，談到隊內氣氛，他認為像郭俊麟等人本來就認識，適應上沒有太大問題。對於胡智爲期待他帶領年輕投手，他則謙虛表示，大家都是互相分享經驗，「智爲的經驗也很多。」

被問及獅隊與悍將氣氛不同之處，江少慶笑言，「差不多啦，球場比較老舊一點，球員差不多，有熟人在這邊，會比較熟悉一點。對我來說就是打棒球，重新適應新環境，接下來會跟大家很熟，不擔心。」

場下話題同樣引發關注，江少慶的新背號選擇也成為焦點。他透露這次選擇的是「76號」，並非過去穿過的號碼，「其實沒有特別意義，球隊給的選項裡挑一個不一樣的。」他笑說自己數字裡其實最喜歡「1跟7」，原因相當直白：「直立型的數字看起來比較順啦！」

江少慶自3日就到台南自主訓練，被問起日前在台南球場被拍到自主訓練的限時動態，周彥農轉發由翻譯Johnny發的限時動態，「第一天來練球就惹到學弟喔！」受到球迷熱議。江少慶談起此事笑言，「剛好我來自主訓練，就拍了一下，沒有什麼特別意思。」

對於照片被球迷討論說「看起來變瘦」，江少慶也笑著回應，「其實每年都一樣，可能臉比較憔悴而已，體重跟肌肉量都差不多。」

