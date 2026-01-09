運動雲

>

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

▲台鋼雄鷹郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹9日正式迎來王牌土投「老虎」黃子鵬加盟，位出身高雄的頂尖強投不僅重返家鄉效力，更與昔日「火藥味十足」的打者郭阜林成為隊友。雖然郭阜林今日因故未能親臨記者會，但他特別錄製了一段驚喜影片，用充滿幽默感的「報仇宣言」化解了當年震驚球界的衝突往事，展現出「冤家變戰友」的最強化學反應。

黃子鵬今年行使自由球員（FA）權利後，隨即成為各隊爭奪的目標，台鋼雄鷹最終以總值6600萬元、為期5年的誠意合約，成功讓這位高雄孩子回到家鄉延續職業生涯。然而，這樁轉會案最令球迷津津樂道的，莫過於黃子鵬與台鋼老將郭阜林的「世紀大和解」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

回顧2020年9月5日，當時效力統一獅的郭阜林，在對戰樂天桃猿的比賽中，單場罕見地挨了3次觸身球，刷新聯盟紀錄。其中第3次正是由黃子鵬所投出，當時郭阜林憤而摔棒，並對著投手丘大喊「過來啊！」，引發雙方板凳清空、爆發激烈肢體衝突，最終黃子鵬遭驅逐出場，此事件在當時引發球界高度關注。

在今日的加盟儀式中，球團特別安排了一段驚喜影片，影片中只見黃子鵬昔日「觸身球老冤家」郭阜林直接現身，開頭就辛辣調侃：「來啊！來啊！來啊！你還真的來了！」隨後更對著螢幕外的黃子鵬喊話：「之前你丟我我還沒報仇，現在你就來了，我要怎麼報仇？你不要趁練習賽的時候丟我，我還是會生氣喔！」

語氣一轉，郭阜林隨即展現學長風範：「開玩笑的啦。其實我也很開心你來到我們台鋼。再怎樣我也是你學長，我已經沒放在心上，相信你也是。」郭阜林透露，在黃子鵬確定加盟後，他已第一時間傳訊恭喜。

郭阜林雖然人未到現場，但這段生動的影片讓台下的黃子鵬笑開，當年的火藥味已完全轉化為深厚的戰友情誼。而郭阜林最後也在影片中表示，黃子鵬的加入將為年輕的台鋼雄鷹帶來極大的穩定感，「希望你來可以帶給台鋼化學效應，帶領我們進今年的季後賽。」

而黃子鵬記者會上也笑著透露，確定加盟後第一時間兩人就有互通訊息，「說慘了慘了，這個要被講很久了，學長（郭阜林）也是南英學長啦，我們已經準備好要一起面對了。」

關鍵字： 黃子鵬郭阜林台鋼雄鷹和解職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366