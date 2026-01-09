從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

▲台鋼雄鷹郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹9日正式迎來王牌土投「老虎」黃子鵬加盟，位出身高雄的頂尖強投不僅重返家鄉效力，更與昔日「火藥味十足」的打者郭阜林成為隊友。雖然郭阜林今日因故未能親臨記者會，但他特別錄製了一段驚喜影片，用充滿幽默感的「報仇宣言」化解了當年震驚球界的衝突往事，展現出「冤家變戰友」的最強化學反應。

黃子鵬今年行使自由球員（FA）權利後，隨即成為各隊爭奪的目標，台鋼雄鷹最終以總值6600萬元、為期5年的誠意合約，成功讓這位高雄孩子回到家鄉延續職業生涯。然而，這樁轉會案最令球迷津津樂道的，莫過於黃子鵬與台鋼老將郭阜林的「世紀大和解」。

▲黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

回顧2020年9月5日，當時效力統一獅的郭阜林，在對戰樂天桃猿的比賽中，單場罕見地挨了3次觸身球，刷新聯盟紀錄。其中第3次正是由黃子鵬所投出，當時郭阜林憤而摔棒，並對著投手丘大喊「過來啊！」，引發雙方板凳清空、爆發激烈肢體衝突，最終黃子鵬遭驅逐出場，此事件在當時引發球界高度關注。

在今日的加盟儀式中，球團特別安排了一段驚喜影片，影片中只見黃子鵬昔日「觸身球老冤家」郭阜林直接現身，開頭就辛辣調侃：「來啊！來啊！來啊！你還真的來了！」隨後更對著螢幕外的黃子鵬喊話：「之前你丟我我還沒報仇，現在你就來了，我要怎麼報仇？你不要趁練習賽的時候丟我，我還是會生氣喔！」

語氣一轉，郭阜林隨即展現學長風範：「開玩笑的啦。其實我也很開心你來到我們台鋼。再怎樣我也是你學長，我已經沒放在心上，相信你也是。」郭阜林透露，在黃子鵬確定加盟後，他已第一時間傳訊恭喜。

郭阜林雖然人未到現場，但這段生動的影片讓台下的黃子鵬笑開，當年的火藥味已完全轉化為深厚的戰友情誼。而郭阜林最後也在影片中表示，黃子鵬的加入將為年輕的台鋼雄鷹帶來極大的穩定感，「希望你來可以帶給台鋼化學效應，帶領我們進今年的季後賽。」

而黃子鵬記者會上也笑著透露，確定加盟後第一時間兩人就有互通訊息，「說慘了慘了，這個要被講很久了，學長（郭阜林）也是南英學長啦，我們已經準備好要一起面對了。」