運動雲

>

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

▲▼ 黃子鵬加盟儀式 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子鵬在龍虎塔前舉辦加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹球團於9日為隊史首位自由球員（FA）加盟者，投手「老虎」黃子鵬舉辦盛大歡迎儀式，並特別選在高雄觀光地標「左營蓮池潭龍虎塔」舉行記者會，在加盟記者會上，想到能結束長久漂泊回歸故鄉陪伴雙親，黃子鵬忍不住激動落淚，披上台鋼雄鷹球衣後，「老虎」正式出閘，帶著熱淚守護家鄉。

台鋼雄鷹去年底以5年總值高達6600萬元的合約，成功網羅頂尖側投黃子鵬，為了迎接這位重量級強投，台鋼球團別出心裁地將加盟儀式移師戶外。在極具象徵意義的龍虎塔前，由台鋼董事長王炯棻親自為黃子鵬披上象徵「雄鷹69號」的全新球衣，並由領隊劉東洋為其戴上球帽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場氣氛在黃子鵬亮相後達到最高潮，現場湧入超過500名熱情的球迷與粉絲，更有許多球迷特地前來支持，當黃子鵬穿上戰袍時，開心吶喊：「歡迎回到高雄！」宏亮的應援聲迴盪在蓮池潭畔。

談到球團的用心安排，黃子鵬坦言自己「受寵若驚」。他表示，能以自由球員身分加盟家鄉球隊已經是很神聖的一件事，沒想到球團還因為他的綽號「老虎」，特別選在龍虎塔辦記者會，讓他感受到極大的誠意與尊重，「這對我來說意義非凡。」

在加盟儀式的最感人時刻，黃子鵬提到台下的雙親時，情緒突然潰堤，他紅著眼眶表示，自己從國小4年級開始打球，國小、國中都在高雄生活，但高中後便北上求學、發展，隨後進入職棒也長期在北部效力，極少有時間能與父母相聚。

▲▼ 黃子鵬加盟儀式 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子鵬在龍虎塔前舉辦加盟儀式，談到雙親忍不住哽咽。（圖／記者黃克翔攝）

「我真的沒有想過今天會哭，」黃子鵬哽咽說道，「感謝台鋼雄鷹給我這個機會，讓我可以回到故鄉，離爸媽近一點，希能在高雄讓爸媽感到驕傲。」

關鍵字： 黃子鵬台鋼雄鷹自由球員高雄龍虎塔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366