快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

▲黃子鵬在龍虎塔前舉辦加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹球團於9日為隊史首位自由球員（FA）加盟者，投手「老虎」黃子鵬舉辦盛大歡迎儀式，並特別選在高雄觀光地標「左營蓮池潭龍虎塔」舉行記者會，在加盟記者會上，想到能結束長久漂泊回歸故鄉陪伴雙親，黃子鵬忍不住激動落淚，披上台鋼雄鷹球衣後，「老虎」正式出閘，帶著熱淚守護家鄉。

台鋼雄鷹去年底以5年總值高達6600萬元的合約，成功網羅頂尖側投黃子鵬，為了迎接這位重量級強投，台鋼球團別出心裁地將加盟儀式移師戶外。在極具象徵意義的龍虎塔前，由台鋼董事長王炯棻親自為黃子鵬披上象徵「雄鷹69號」的全新球衣，並由領隊劉東洋為其戴上球帽。

現場氣氛在黃子鵬亮相後達到最高潮，現場湧入超過500名熱情的球迷與粉絲，更有許多球迷特地前來支持，當黃子鵬穿上戰袍時，開心吶喊：「歡迎回到高雄！」宏亮的應援聲迴盪在蓮池潭畔。

談到球團的用心安排，黃子鵬坦言自己「受寵若驚」。他表示，能以自由球員身分加盟家鄉球隊已經是很神聖的一件事，沒想到球團還因為他的綽號「老虎」，特別選在龍虎塔辦記者會，讓他感受到極大的誠意與尊重，「這對我來說意義非凡。」

在加盟儀式的最感人時刻，黃子鵬提到台下的雙親時，情緒突然潰堤，他紅著眼眶表示，自己從國小4年級開始打球，國小、國中都在高雄生活，但高中後便北上求學、發展，隨後進入職棒也長期在北部效力，極少有時間能與父母相聚。

▲黃子鵬在龍虎塔前舉辦加盟儀式，談到雙親忍不住哽咽。（圖／記者黃克翔攝）

「我真的沒有想過今天會哭，」黃子鵬哽咽說道，「感謝台鋼雄鷹給我這個機會，讓我可以回到故鄉，離爸媽近一點，希能在高雄讓爸媽感到驕傲。」