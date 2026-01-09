史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於8日（台灣時間9日）迎來具備薪資仲裁資格球員與所屬球團提交年薪期望值的截止期限。不過，連續兩年榮膺賽揚獎、被譽為「現役最強左投」的史庫柏（Tarik Skubal），並未在期限前與老虎達成共識。

美國全國性媒體《USA Today》名記者奈丁蓋爾（Bob Nightengale）在社群平台X（原Twitter）發文指出：「史庫柏的年薪談判，今天未能達成協議。」

依照程序，雙方預計將於1月下旬進行薪資仲裁聽證會；不過在此之前，球團與球員仍可持續協商，並非完全排除提前和解的可能。

史庫柏在2024年賽季繳出18勝、防禦率2.39、228次三振的亮眼成績，包辦勝投、防禦率與三振「投手三冠王」，並以全票拿下賽揚獎。上季他同樣表現出色，戰績13勝6敗、防禦率2.21、送出241次三振，其中三振數排名聯盟第2、防禦率高居第1，完成賽揚獎二連霸。

薪資方面，史庫柏2025年年薪為1050萬美元（約新台幣 3.3 億元）。根據美媒《MLB Trade Rumors》先前評估，他本季合理年薪約為1780萬美元（約新台幣5.6億元）。這名左投將於本季結束後取得自由球員資格，外界也看好他有機會挑戰投手史上最高額合約。