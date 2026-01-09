運動雲

>

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

▲史庫巴爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於8日（台灣時間9日）迎來具備薪資仲裁資格球員與所屬球團提交年薪期望值的截止期限。不過，連續兩年榮膺賽揚獎、被譽為「現役最強左投」的史庫柏（Tarik Skubal），並未在期限前與老虎達成共識。

美國全國性媒體《USA Today》名記者奈丁蓋爾（Bob Nightengale）在社群平台X（原Twitter）發文指出：「史庫柏的年薪談判，今天未能達成協議。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照程序，雙方預計將於1月下旬進行薪資仲裁聽證會；不過在此之前，球團與球員仍可持續協商，並非完全排除提前和解的可能。

史庫柏在2024年賽季繳出18勝、防禦率2.39、228次三振的亮眼成績，包辦勝投、防禦率與三振「投手三冠王」，並以全票拿下賽揚獎。上季他同樣表現出色，戰績13勝6敗、防禦率2.21、送出241次三振，其中三振數排名聯盟第2、防禦率高居第1，完成賽揚獎二連霸。

薪資方面，史庫柏2025年年薪為1050萬美元（約新台幣 3.3 億元）。根據美媒《MLB Trade Rumors》先前評估，他本季合理年薪約為1780萬美元（約新台幣5.6億元）。這名左投將於本季結束後取得自由球員資格，外界也看好他有機會挑戰投手史上最高額合約。

關鍵字： 史庫柏薪資仲裁賽揚獎MLB老虎隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰

大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰

起亞虎與金倒永完成協商　2026賽季年薪下修幾近腰斬

起亞虎與金倒永完成協商　2026賽季年薪下修幾近腰斬

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

3鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5台北職撞公開賽開打　炸粿王子許凱綸回歸

最新新聞

1桃田賢斗驚喜宣布婚訊

2道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

3柯蕭有望轉任球評！道奇開幕戰登場

4史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

5大谷WBC打1棒還是3棒　專家預測解析

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366