「這一次，不再只是做夢！」滑輪女王陳映竹搶下米蘭冬奧參賽門票

▲陳映竹取得米蘭冬季奧運參賽門票。（圖／翻攝自陳映竹臉書粉專）

記者蔡厚瑄／綜合報導

冰上傳捷報！台灣競速滑冰好手陳映竹在奧運積分賽中表現優異，確定奪下 2026 年米蘭冬季奧運會女子500公尺參賽門票，陳映竹開心社群媒體感性發文，直言「參加奧運是每個運動員的夢夢想，這一次，我不再只是做夢」，展現出挑戰世界最高殿堂的堅定決心。

陳映竹的運動生涯充滿傳奇色彩，出身滑輪溜冰的她，近年「輪轉冰」轉戰競速滑冰，去年才在亞冬運為代表中華隊拿下史上首面獎牌，雖然一度因身體因素進行調養，但在下半年的奧運積分賽中，她迅速調整出極佳狀態。，別是在世界盃第二站加拿大卡加利站，陳映竹在女子 500 公尺項目滑出個人最佳成績摘下銀牌，成為首位站上世界盃頒獎台的我國競速滑冰選手。

這面銀牌也成了直通米蘭的關鍵憑證，中華民國滑冰協會秘書長劉以樂指出，陳映竹之所以能一路堅持，靠的是強大的奧運信念，「過去她在滑輪溜冰時期，奧運並沒有該項目，正是因為想要參加奧運的信念，支持著她一路挺過轉項的艱辛。」目前陳映竹已回到加拿大卡加利繼續備戰，目標是調整出巔峰狀態，挑戰史上首面冬季奧運獎牌。

確定獲得冬奧資格後，陳映竹在個人臉書上分享了激動的心情。她透露，為了填補不足，這個賽季為自己加了許多額外訓練，「過程很累，但每次都告訴自己：做好了，未來的妳會感謝現在的努力。」

看到名字正式出現在最終參賽名單上時，陳映竹在粉絲專業分享心情，坦言非常開心也很期待，對於即將到來的米蘭冬奧，她給自己的目標非常純粹：「展現自己、享受比賽。」她感謝一路支持她的各界人士，並承諾會盡全力把最好的自己帶上舞台，與所有支持者一起走上這趟夢想旅程。

滑冰協會秘書長劉以樂表示，陳映竹在世界盃拿下第2名的創紀錄表現後，奧運門票幾乎已是口袋之物，在上月回到國訓中心短暫調整後，她已於月底飛往加拿大卡加利進行高強度訓練。

劉以樂進一步分析，陳映竹「輪轉冰」的時間雖然不長，但憑藉著過去在滑輪溜冰累積的豐富大賽經驗，加上近期成績屢創新高，只要能維持目前的狀態與氣勢，確實具備挑戰冬奧獎牌的實力。

而除了陳映竹外，18歲花式滑冰好手李宇翔，去年9月在北京舉行的冬奧資格賽，以短曲70.31分、長曲146.67分，總分216.98分、名列第5，成功搶下2026年米蘭冬季奧運最後一張資格賽席次，是台灣近30年來第一位男子單人滑冰晉級冬奧的選手。