脫口秀嘲諷李多慧踩紅線！ 味全龍硬起來發聲回擊

脫口秀演員大嘲李多慧口音　畫面曝光引議員、網紅眾怒

▲脫口秀演員大嘲李多慧口音　畫面曝光引眾怒（圖／周刊王）

記者胡冠辰／高雄報導

脫口秀女演員林妍霏近日因段子內容涉及嘲諷韓籍啦啦隊成員李多慧、富邦悍將李珠珢，引發外界熱議與批評；對此，李多慧所屬中職味全龍球團正式發聲，強調幽默不應建立在貶低他人之上，並力挺李多慧在台灣的努力與專業表現。

林妍霏在段子中以李多慧為例，描述其下班與粉絲互動的語氣，直言「有人類這樣講話的嗎？」更臆測對方私下形象與公開形象落差極大；另段內容則提及台灣男性迷戀韓國啦啦隊，並以李珠珢拍攝廣告為例，嘲諷其台詞與呈現方式，引發外界對於文化與語言歧視的質疑。

相關言論曝光後，不少網友表達不滿，認為嘲笑外國人使用非母語溝通並不好笑，留言區更出現大量批評聲浪；桃園市議員黃瓊慧也現身留言，直指內容已構成公開嘲諷與詆毀，呼籲不要以表演之名傷害他人。

事件發酵後味全龍也正式發聲回應，態度明確表達支持與立場：味全龍球團回應如下： 「幽默不該建立在貶低他人之上，味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由；每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、李多慧、脫口秀、段子、臺灣喜劇

