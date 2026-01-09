運動雲

1年內豪奪80面獎牌！中租第5年獲得運動推手獎贊助類金質獎

▲中租青年展望基金會獲運動部2025年運動推手獎贊助類金質獎表揚，中租基金會運動推廣部主任楊鈞翔（右3）與中租基金會資深教練黃博翊（左3）率中租羽球隊隊員吳軒毅（左1）、楊筑云（左2）、黃瀞平（右2）、江建葦（右1）一同上台授獎。（圖／中租提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中租控股旗下中租青年展望基金會9日，由運動部頒贈表揚2025年運動推手獎，也是第5年獲得贊助類金質獎的肯定。中租基金會表示，長期挹注培育中租企業羽球隊，憑藉系統化的青少年培訓體系，以及優異的國際競技表現，成軍以來已培育約20名世界百強排名的選手，2025年亦累計30金、16銀與34銅的耀眼成績。

中租羽球隊，在本月3日參與2026第1次全國羽球排名賽，五項賽事包辦3金1銀，再度締造佳績。獎項包括男甲單冠軍戚又仁、女甲雙冠軍林琬清與林芷均、混甲雙冠軍楊博智與楊筑云與混甲雙亞軍江建葦與林芷均。

中租基金會秘書長李昆穎表示，為了提供球員更完善的訓練環境，2025年年中在桃園市龜山區，動土興建全新的運動休憩旗艦場館，總建築面積逾3,000平方公尺。四層鋼構設計，六面符合國際標準的羽球訓練場，並整合專業健身房、防護室及球員宿舍，以提供選手訓練與生活所需的完整支持。

中租基金會表示，除了硬體資源的持續升級，更推動「中租羽球巡迴列車」計畫，將觸角延伸至基層校園。由職業羽球球員與學校任職的基層教練，透過專業交流與經驗切磋，提升學子羽球基本功，並發掘具潛力的明日之星。

中租基金會自2015年成立中租羽球隊，以栽培青少年羽球員為根基，深耕國、高中羽球種子選手的養成，與台北市大同高中、台南新豐高中、台北市立大學及國立體育大學等校建教合作，建立系列專業的訓練鏈，為台灣羽壇奠定根基。

▲中租企業羽球隊在2026第1次全國羽球排名賽包辦3金1銀，再度締造佳績。圖為此次混甲雙冠軍楊博智（右）與楊筑云（左）。（圖／中租提供）

中租羽球隊培育出的世界百強選手，包括剛搭檔1年、混合雙打組合的葉宏蔚與詹又蓁，陸續闖進馬來西亞大師賽、新加坡公開賽與熊本大師賽4強，世界排名一舉躍升至第16名；其餘尚包括女子單打世界排名第21的林湘緹，男子單打世界排名第20的李佳豪，與第26的戚又仁等20名優秀球員。

中租基金會亦推動羽球球員回饋社會的公益服務，2018年起定期舉辦「中租陽光活力營」，以偏鄉地區小學學童為主要對象，透過教練與球員現場教學互動，提升對羽球運動的興趣，區域已包括東南部的花蓮、台東屏東，以及離島金門等地。

中租基金會表示，考量運動球員及退役後生涯規畫，已建置制度化的羽球球員職涯支持機制，也將視個人意願與專長，安排適合任職的事業單位，協助銜接未來的職涯發展。

