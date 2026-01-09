台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹斥資3億元自建的訓練基地「皇鷹學院」10日將舉行春訓開訓典禮。而總教練洪一中8日已先行搬入宿舍「開箱」體驗，9日受訪時面對這座嶄新的訓練基地，洪總內心滿是感動，直言滿意度絕對是「100分」，更感嘆這座基地的落成，終結了他職棒生涯長達20年的「流浪」歲月，還開玩笑打趣說「這樣練到精疲力竭時，用滾的就能滾到床上」。

洪一中昨日入住後大讚宿舍空間寬敞且獨立，住起來相當舒服，雖然因為第一晚稍微「認床」而失眠，但他仍對球團願意投入基礎建設的決心給予極高評價，直呼：「台鋼球員非常幸福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我在職棒圈這麼久了，當總教練 20 年幾乎都在流浪，每年春訓都要到處借場地、到處跑，非常辛苦。」洪一中感性表示，很幸運來到台鋼雄鷹能擁有專屬的訓練場地，這對職業球隊來說意義重大。他幽默地分享，現在宿舍就在球場旁邊，實踐了「以球場為家」的理想，對想要自主加練的選手來說是最好的環境，練到精疲力竭時，「用滾的就能滾到床上」。

談到「皇鷹學院」的硬體，洪總認為除了官方興建的亞太棒球中心外，全台灣目前沒有任何地方比這裡更好，基地內除了擁有一座主球場，最令他驚艷的是全台最優質的室內訓練場地，包含後方附設空調的 道室內打擊練習場，讓球員能避開酷暑、維持高效率練習。

此外，球團在興建過程中高度尊重專業，斥資3億元的背後更隱藏許多訓練巧思，球團積極採納教練團與日本體能教練的建議，像是為了強化下半身爆發力，特別在球場旁增設原本規劃外的跑步斜坡；地下室重訓室旁的走廊也改鋪設人工草皮，轉化為推重量與下肢訓練的專屬場地。整體環境高度整合了宿舍、餐廳、醫療室、水療室與重訓室，這麼多年來他從未看過如此完善的基地。

洪一中強調，球團願意投入重金打造「皇鷹學院」，象徵台灣棒球環境正不斷提升，各球團愈來愈願意投入基礎建設，這對年輕選手來說是很棒的訊息，「在如此完善的環境下，只要你肯練，進步空間肯定比以前好。」