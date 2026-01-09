運動雲

>

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

▲▼ 台鋼總教練洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹斥資3億元自建的訓練基地「皇鷹學院」10日將舉行春訓開訓典禮。而總教練洪一中8日已先行搬入宿舍「開箱」體驗，9日受訪時面對這座嶄新的訓練基地，洪總內心滿是感動，直言滿意度絕對是「100分」，更感嘆這座基地的落成，終結了他職棒生涯長達20年的「流浪」歲月，還開玩笑打趣說「這樣練到精疲力竭時，用滾的就能滾到床上」。

洪一中昨日入住後大讚宿舍空間寬敞且獨立，住起來相當舒服，雖然因為第一晚稍微「認床」而失眠，但他仍對球團願意投入基礎建設的決心給予極高評價，直呼：「台鋼球員非常幸福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我在職棒圈這麼久了，當總教練 20 年幾乎都在流浪，每年春訓都要到處借場地、到處跑，非常辛苦。」洪一中感性表示，很幸運來到台鋼雄鷹能擁有專屬的訓練場地，這對職業球隊來說意義重大。他幽默地分享，現在宿舍就在球場旁邊，實踐了「以球場為家」的理想，對想要自主加練的選手來說是最好的環境，練到精疲力竭時，「用滾的就能滾到床上」。

談到「皇鷹學院」的硬體，洪總認為除了官方興建的亞太棒球中心外，全台灣目前沒有任何地方比這裡更好，基地內除了擁有一座主球場，最令他驚艷的是全台最優質的室內訓練場地，包含後方附設空調的 道室內打擊練習場，讓球員能避開酷暑、維持高效率練習。

此外，球團在興建過程中高度尊重專業，斥資3億元的背後更隱藏許多訓練巧思，球團積極採納教練團與日本體能教練的建議，像是為了強化下半身爆發力，特別在球場旁增設原本規劃外的跑步斜坡；地下室重訓室旁的走廊也改鋪設人工草皮，轉化為推重量與下肢訓練的專屬場地。整體環境高度整合了宿舍、餐廳、醫療室、水療室與重訓室，這麼多年來他從未看過如此完善的基地。

洪一中強調，球團願意投入重金打造「皇鷹學院」，象徵台灣棒球環境正不斷提升，各球團愈來愈願意投入基礎建設，這對年輕選手來說是很棒的訊息，「在如此完善的環境下，只要你肯練，進步空間肯定比以前好。」

關鍵字： 台鋼雄鷹皇鷹學院洪一中春訓基地職棒建設

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4黃子鵬觸身球老冤家郭阜林驚喜亮相

5道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

最新新聞

1林安可是否打WBC　西武獅無法保證

2林岳平鬆口氣：沒讓林安可變餵球投手

3看不到「安可舞」了　蘇泰安哭哭

4林安可加盟西武！社長讚中職珍貴資產

5蔡其昌笑稱「嫁女兒」　幽默祝福安可

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366