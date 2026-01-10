味全龍接觸魔神樂一切照規定走 領隊丁仲緯：228條款可再討論

▲味全龍領隊丁仲緯。（圖／記者楊舒帆攝）

文／中央社

中職味全龍隊新球季洋將佈局，有意網羅去年效力樂天桃猿的魔神樂，領隊丁仲緯表示，接觸魔神樂有按照規定走；至於洋將「228條款」是否需修正或檢討，球團也持開放態度。

龍隊新球季洋將佈局，除了與伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Drew Gagnon）達合約共識外，也傳出有意網羅去年球季效力中職樂天桃猿隊的魔神樂（Marcelo Martinez）。

中職規章針對外國籍球員轉隊規定，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權，也就是所謂的「228條款」；但若原球團以書面向聯盟提出同意放棄該選手之優先議約權時，不受限制。

今天台鋼雄鷹隊總教練洪一中在開訓典禮表示，要爭取原效力富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan），悍將隨即發聲明表示：「悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。」也讓「228條款」再度被討論。

龍隊領隊丁仲緯今天受訪表示，魔神樂還在洽談程序，確定之後會一併公布，但強調一切都有按照規定走。 對於「228條款」再被討論，丁仲緯表示，相信聯盟會做好處理，後面若有相關討論，會持開放態度，辦法的制定隨著時間一定會有調整空間，會一起討論思考，怎麼讓中職發展更好。