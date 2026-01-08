台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

▲「炸粿王子」許凱綸復出參賽。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第四屆 Universal台北職業撞球公開賽今（8日）起一連4天於台北松山文創園區吸引來自國內外共128位男女選手齊聚一堂，爭奪高達10萬2800美元的總獎金以及冠軍金盃。現場也驚喜出現多年未參賽的彰化「炸粿王子」許凱綸，讓不少球迷回憶湧現。

本屆賽事已連續第二年在松山文創園區舉辦，中華民國撞球總會會長趙豐邦特別感謝所有協辦單位的支持，強調總會會全力為選手打造更好的舞台。他表示，希望台灣撞球圈能持續熱絡發展，選手們能夠世代接力，透過持續舉辦賽事激勵年輕選手追夢，也期待這項比賽未來能年年舉辦，成為新生代努力的目標。

許凱綸自2020年疫情爆發後，暫別撞球圈，回彰化二林家鄉接手家族餐飲事業「阿源炸粿」。這次難得復出，不僅重返賽場，更在電視轉播桌登場，讓球迷相當驚喜。許凱綸坦言，現階段撞球對他來說已經是身心調劑，因為餐飲工作繁忙，只能利用空檔參賽，不會再像過去一樣以比賽為主。

除了選手陣容，裁判團隊也備受關注。大會裁判長許婷婷，平時任職於兒童特教領域，擁有25年裁判經驗。她曾於2015年安麗盃冠亞軍戰後遠赴葡萄牙執法，後來淡出裁判工作，直到近兩年才再次被邀請出山，協助統籌賽事裁判事務。

許婷婷透露，這次賽事共招募16位裁判協助執法，成員橫跨各行各業，甚至超過10人是現役博士生或研究生。大家早在2至3個月前就開始籌備，並在繁忙之餘抽空參與。她感性表示，前置作業期間大家在沒有薪水的情況下仍主動投入，「沒有熱情真的很難堅持，裁判不是高薪工作，但靠的是團隊的熱情與凝聚力。」

▲台北職業撞球公開賽連2年在松山文創園區開打 。（圖／CTPBA提供）