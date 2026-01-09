▲見證台灣體壇半世紀變遷，簡明珠獲運動推手獎推展類金質獎。（圖／中華民國體育運動記者協會提供）

記者杜奕君／台北報導

第17屆「運動推手獎」頒獎典禮9日在臺北表演藝術中心舉行，今年度獲獎名單中，中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎，表彰她從事新聞工作超過40年來，對台灣體育運動報導及媒體環境的長期貢獻。從傳統紙媒到數位平台，簡明珠見證台灣體壇近半世紀變遷，至今仍活躍於採訪第一線。

「我選擇體育，因為它公開、公平進行，只要肯努力堅持下去，就一定會有回饋。」簡明珠回憶當年畢業進入報社，實習各個路線後，決定選擇採訪體育新聞。從手寫稿紙、傳真發稿，到電腦與數位平台，她經歷台灣媒體技術與生態多次轉變，始終不變是對新聞現場的尊重，以及對選手、教練的理解與同理。

簡明珠自1980年進入大華晚報服務，1988年轉戰青年日報。台灣早期體育傳播媒體生態，以男性為主，女性體育記者寥寥可數，且當時國內社會氛圍對女性存在刻板印象，採訪報導工作相當艱難，往往必須付出更多努力才能被看見。而在這樣環境下，簡明珠展現其專業特質持續深耕，加上為人豪爽不拘小節，被台灣體壇尊稱爲「珠姐」，也逐步為同業開出一條路。

「很慶幸能夠隨著時代進步而有所成長，喜歡當記者，因為可以和教練與選手接觸，看到他們不為人知的一面，體育記者在重大比賽中不能像一般人沈浸在勝利的喜悅中，要平心靜氣的發稿，完成任務，只能在比賽結束後回味，但能在國旗歌聲中寫稿經驗只有體育記者才知。」

除了個人採訪任務，簡明珠致力於改善體育記者的工作環境，並做出制度性貢獻。早年台灣體育記者因所屬報社路線不同，各自組成聯誼會，缺乏統一的對口單位。

2009年，簡明珠與其他資深同業共同奔走，籌劃正式組織，並於2010年創立「中華民國體育運動記者協會」，由她擔綱首任理事長。如今由黃顯祐傳承接棒，體記協會邁入第四屆。

透過正式協會運作，台灣體育媒體開始與國際接軌。這份努力同樣在去年獲得國際肯定，我國體記協會首次獲選2024年亞洲體記年度最佳協會，簡明珠則成為台灣首位在亞洲體育記者年會中，獲頒「亞洲體記傳奇貢獻獎」的新聞工作者。

簡明珠表示體育記者不只是單純紀錄勝負的行業，而這麼多年來秉持的態度就是把自己當作一塊「海綿」，不斷地吸收採訪經驗成長，從每一位採訪對象中學習進取的精神，「雖然自報社退休了，但希望自己能真的退而不休，仍能當個記者繼續成長下去。」

簡明珠22歲開始為台灣體育媒體服務，2024年從青年日報退休，隨後加入7don去動數位平台，繼續為我國體育運動發展奉獻心力。她很感謝運動推手獎金質獎肯定，再次強調入行初衷，期許媒體同業一起陪伴台灣體育運動成長，「相信體育能讓世界變得更好，相信我們做的是有意義的事。」