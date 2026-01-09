運動雲

>

海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神在7日僅啟用「雙洋將」布里茲克以及克力斯情況下，全隊仍將士用命展現贏球決心，最終108比103在主場擊敗台北台新戰神，除了終止4連敗，也終於拿下2026年以及代理總教練朱永弘執教首勝。而海神僅使用兩名洋將原因也正式曝光，球隊正式在8日宣布與洋將凱帝達成離隊協議。

台籃「南霸天」海神在本季開打後，戰力遭遇嚴重震盪，除了傷兵問題不斷外，洋將戰力呈現極度不穩，也是一大關鍵。

其中季前找來的詹姆斯、崔維斯都相繼離隊，艾德則是因傷返國治療，僅剩頂著2021年南韓KBL職籃年度最佳5人頭銜的凱帝，仍是季前就找來之洋將，其餘洋將人選都是球季開打後逐步替換找來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年33歲，身高208公分的凱帝，原本被寄與厚望，將是海神繼上季打入年度總冠軍賽，與新北國王苦戰7場才敗下陣來後，本季最強洋將奧援，不過開季後整體表現平平，累積出賽12場，平均僅有15.8分、9.5籃板、1.3助攻，且球隊在他出賽期間，戰績僅有3勝9敗。

海神昨日正式宣布與凱帝達成離隊協議，目前登錄名單也再度換回歐提斯，與克力斯、布里茲克以及賽克維奇成為本季現有4名洋將人選。截至目前，海神例行賽戰績為5勝12敗，排名依舊位居聯盟7隊之末。

▲海神洋將凱帝正式離隊。（圖／取自海神IG）

▲海神洋將凱帝正式離隊。（圖／取自海神IG）

關鍵字： 凱帝海神TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

周天成36歲生日卻輸球　馬來西亞公開賽台將男單全軍覆沒

周天成36歲生日卻輸球　馬來西亞公開賽台將男單全軍覆沒

2026年首戰強勢逆轉勝　林昀儒WTT冠軍賽杜哈站挺進16強

2026年首戰強勢逆轉勝　林昀儒WTT冠軍賽杜哈站挺進16強

味全龍、台北戰神跨界合作　拿莫・伊漾、黃聰翰17日賽後開唱

味全龍、台北戰神跨界合作　拿莫・伊漾、黃聰翰17日賽後開唱

沒有不可能！雲豹完成職籃主場搬遷　中壢運動中心嶄新主場曝光

沒有不可能！雲豹完成職籃主場搬遷　中壢運動中心嶄新主場曝光

效率值聯盟居冠　特攻馬可轟28.3分、15.8籃板奪12月最佳外援

效率值聯盟居冠　特攻馬可轟28.3分、15.8籃板奪12月最佳外援

「台籃最強雙能衛」大復活　特攻謝亞軒勇奪TPBL職籃12月MVP

「台籃最強雙能衛」大復活　特攻謝亞軒勇奪TPBL職籃12月MVP

單場狂傳生涯新高17次助攻　金塊莫瑞單核心帶隊撂倒綠衫軍

單場狂傳生涯新高17次助攻　金塊莫瑞單核心帶隊撂倒綠衫軍

渣打台北馬拉松備賽基地登場　多元體驗助跑者迎戰11日開跑

渣打台北馬拉松備賽基地登場　多元體驗助跑者迎戰11日開跑

SGA救命！單場飆46分加關鍵跳投　王者雷霆險勝爵士

SGA救命！單場飆46分加關鍵跳投　王者雷霆險勝爵士

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366