海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神在7日僅啟用「雙洋將」布里茲克以及克力斯情況下，全隊仍將士用命展現贏球決心，最終108比103在主場擊敗台北台新戰神，除了終止4連敗，也終於拿下2026年以及代理總教練朱永弘執教首勝。而海神僅使用兩名洋將原因也正式曝光，球隊正式在8日宣布與洋將凱帝達成離隊協議。

台籃「南霸天」海神在本季開打後，戰力遭遇嚴重震盪，除了傷兵問題不斷外，洋將戰力呈現極度不穩，也是一大關鍵。

其中季前找來的詹姆斯、崔維斯都相繼離隊，艾德則是因傷返國治療，僅剩頂著2021年南韓KBL職籃年度最佳5人頭銜的凱帝，仍是季前就找來之洋將，其餘洋將人選都是球季開打後逐步替換找來。

現年33歲，身高208公分的凱帝，原本被寄與厚望，將是海神繼上季打入年度總冠軍賽，與新北國王苦戰7場才敗下陣來後，本季最強洋將奧援，不過開季後整體表現平平，累積出賽12場，平均僅有15.8分、9.5籃板、1.3助攻，且球隊在他出賽期間，戰績僅有3勝9敗。

海神昨日正式宣布與凱帝達成離隊協議，目前登錄名單也再度換回歐提斯，與克力斯、布里茲克以及賽克維奇成為本季現有4名洋將人選。截至目前，海神例行賽戰績為5勝12敗，排名依舊位居聯盟7隊之末。

▲海神洋將凱帝正式離隊。（圖／取自海神IG）