渣打台北馬拉松備賽基地登場　多元體驗助跑者迎戰11日開跑

▲2026年渣打馬拉松「跑者備賽基地」開幕，崔荷潾（左起）、小映、賴可帶來開幕應援。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

2026年渣打台北公益馬拉松即將於1月11日熱情登場，今年以「一起，跑更遠」為主題，鼓勵全民用雙腳響應公益、推廣運動風氣。為協助選手們以最佳狀態迎戰，主辦單位首度在賽前三天（8日至10日），於松菸文創園區五號倉庫打造限定「跑者備賽基地」，今日並邀請賴可、崔荷潾、小映3位人氣啦啦隊女孩帶來開場表演，邀請跑友現場同樂並感受賽事溫度。

這次備賽基地不僅提供物資領取服務，更集結多家運動品牌，為跑者打造賽前準備空間。渣打銀行表示，今年首度推出備賽基地，是服務升級的一環，盼能從身體、心理及裝備各層面，全面陪伴跑者迎接挑戰。

活動內容依主題分為3天，首日聚焦「裝備」與訓練經驗，邀請知名跑者梁哲睿及運動網紅一輪分享備賽與孕期跑步心得，協助大家掌握關鍵準備。

第二天則以「身體」為主，請來網紅營養師Luca（嚕藥師）講解營養補給觀念，並有專業物理治療師說明賽後修復方法，幫助跑者建立完整運動照護觀念。

第三天強調「心靈放鬆」，設有賽前瑜珈伸展課程、現場DJ表演及無酒精飲品，讓選手們在賽前獲得全方位的身心調整。

備賽基地集結New Balance、IMOTEK艾蒙特科技等知名品牌，現場提供跑鞋試跑、跑姿檢測等互動體驗。參加New Balance全新跑鞋1080 V15試跑並打卡，即可獲得限量模型車。

IMOTEK則提供免費步態分析，協助跑者了解自身狀態。此外，還有GA黃金甲、給力貼PowerMax與FAV運動傷害預防專家等多家品牌聯手，推出專屬優惠，滿足參賽者賽前、賽後的多元需求。持號碼布可於現場兌換檢測服務、貼紮體驗及運動保養品。

值得一提的是，主辦單位在賽前一天（10日）特別為海外跑者規劃Shakeout Run路跑活動，路線串聯臺北101、國父紀念館等地標，讓國際選手提前熟悉賽道並與各國跑友互動交流，展現渣打臺北公益馬拉松的專業規劃與國際視野。