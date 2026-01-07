少一個洋將還贏！　「雙神對決」海神終止4連敗朱永弘執教首勝

▲海神布里茲克狂砍33分、10籃板、6助攻，幫助球隊終止4連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃7日晚間上演「雙神對決」！高雄全家海神主場迎戰台北台新戰神來訪，這也是海神5天內第3場主場賽事。上半場海神一度手握17分大幅領先，但戰神3洋將下半場死命追分，兩隊末節形成拉鋸激戰，但海神頂住壓力，最後關頭布里茲克飆進關鍵中距離跳投，全場轟下33分、10籃板、6助攻，也幫助海神以108比103奪勝，除了終止4連敗，也是代理主帥朱永弘執教首勝。

賽前處於4連敗的海神，此戰僅登錄雙洋將應戰，首節靠著「拋投大師」克力斯領軍，團隊攻勢平均發揮，打出11比5領先優勢，不過戰神也靠著威力斯強勢單打加持，追到僅兩分差。不過海神小將唐維傑此時發威，首節在他獨拿8分的優質表現下，海神8人有得分紀錄，首節以29比23取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節海神率先打出7比0攻勢，胡瓏貿三分球破網，隨後布里茲克、施晉堯連續強勢切入，球隊領先幅度一度來到17分之多。

但戰神靠著威力斯與主控丁聖儒頻頻搶攻，又緊咬回到5分落後，不過海神布里茲克半場終了前補籃得手，在他前兩節就獨拿20分帶領下，半場打完海神60比53壓制戰神。

下半場開打後，海神又靠呂威霆、余純安連續三分球命中，拉開11分領先優勢，但戰神仍靠雷蒙恩以及基德、史東接連單打得手，緊咬回到1分差距。戰神主控丁聖儒此節終了前35.2秒兩罰俱中，讓戰神逆轉以1分超前，但海神手感最為火燙的布里茲克飆進三分彈，讓球隊穩住兩分領先。

末節開打後，戰神威力斯就用快攻爆扣追平比分，隨後雙方展開激烈拉鋸，海神一哥胡瓏貿連續兩記三分球破網，幫助球隊要回4分領先，但戰神也靠威力斯、史東禁區逞威再度追平比分。

海神隨後靠著克力斯單臂重扣要回1分領先，雖然連續數波攻勢雙方都無功而返，但戰神基德一次三分球破網，終場前3分48秒戰神再度兩分超前。

不過海神靠著當家射手于煥亞三分球命中幫助球隊1分超前，但戰神雷蒙恩連續兩次切入強攻再度要回領先優勢。終場前1分32秒海神克力斯招牌拋射命中再度超前。戰神新秀謝銘駿關鍵時刻兩罰落空，海神于煥亞隨後也站上罰球線並兩罰俱中，讓球隊終場前42.2秒回到3分領先，

戰神喊出暫停後，威力斯嘗試三分球出手落空，布里茲克終場前17.9秒招牌切入後大轉身跳投得手拉開5分領先，最後海神就以108比103贏球，終結4連敗。代理主帥朱永弘也拿下執教首勝，也是球隊2026年首勝。

海神此戰以布里茲克的33分、10籃板、6助攻最佳，克力斯16分、11籃板、6助攻、2阻攻，胡瓏貿及呂威霆各有13分進帳。

戰神全場以威力斯的25分、20籃板最佳，基德25分，史東17分、13籃板，本土方面以丁聖儒的10分、4籃板、8助攻最佳。

▲戰神威力斯拿下25分、20籃板，但球隊仍吞下2連敗。（圖／TPBL職籃提供）