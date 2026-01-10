運動雲

棒球、電競、高球全制霸！中國信託豪奪「運動推手獎」6大獎

▲中國信託銀行與台灣人壽攜手囊括運動部「運動推手獎」6項大獎，中信金控董事會秘書長高人傑（中）、台灣人壽副總經理孫紀蘭（左）與中信兄弟球員詹子賢（右）共同合影。（圖／中信金控提供。）

▲中國信託銀行與台灣人壽攜手囊括運動部「運動推手獎」6項大獎，中信金控董事會秘書長高人傑（中）、台灣人壽副總經理孫紀蘭（左）與中信兄弟球員詹子賢（右）共同合影。（圖／中信金控提供。）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國信託金融控股公司長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞臺，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司9日皆獲得運動部主辦「運動推手獎」之「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」等6大獎項。行政院院長卓榮泰、運動部部長李洋出席頒獎典禮，頒贈獎座予中國信託金控董事會秘書長高人傑及台灣人壽副總經理孫紀蘭，中信兄弟棒球隊球員詹子賢亦代表受贊助選手出席站臺，感謝中國信託助力選手成就夢想。

中信金控董事會秘書長高人傑表示，中國信託自1978年起舉辦「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，開啟集團推展體育先河，迄今將近半個世紀，近十餘年藉由贊助職業隊伍及選手、自辦或支持國際賽事，讓臺灣透過體育走向世界，同時亦結合運動、慈善關懷及反毒教育，期待創造獨有公益價值，發揮影響力。

行政院院長卓榮泰致詞時感謝企業界每位推手的支持，不只幫助選手在重要國際賽場繳出亮眼表現，凝聚國人向心力，更能帶動運動風氣及文化，讓全民透過運動更加健康。運動員出身的李洋部長亦以自身經歷出發，肯定企業扮演幕後推手，他表示當選手在低潮、需要資源時，企業的信任就像是一場及時雨，讓選手可以放心在國際賽場征戰，專注於表現。

中國信託長期推動五級棒球運動，自2014年起啟動「愛接棒計畫」，以課業與球技並重為宗旨，提供課後輔導、營養餐食、球具設備更新等實質協助，扶助偏鄉少棒及青少棒球隊，12年來幫助近8,000人次，培育出42位中華隊國手及19位中華職棒大聯盟選手；由中國信託銀行冠名贊助的「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，參賽隊伍數亦從首屆51隊成長至每年逾200隊，為臺灣最大規模青棒賽事，享有「臺灣甲子園」美譽，迄今逾400位臺灣或旅外職棒球員曾踏上中信盃黑豹旗紅土；台灣人壽連續9年贊助臺中市城市棒球隊—臺中台壽霸龍成棒隊，挹注資源提升球團戰力，厚實成棒競爭力；中國信託更不遺餘力支持國際棒球賽事，2026年力挺中華隊挑戰「世界棒球經典賽」，屆時將於中國信託金融園區舉辦直播派對，邀請球迷為中華隊應援。

▲中國信託銀行榮獲「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」，運動部部長李洋（左）頒贈獎座予中信金控董事會秘書長高人傑（右）。（圖／中信金控提供）

▲中國信託銀行榮獲「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」，運動部部長李洋（左）頒贈獎座予中信金控董事會秘書長高人傑（右）。（圖／中信金控提供）

不僅全面推動臺灣棒球發展，中國信託體育公益同步聚焦籃球、高爾夫、電競。中信飛牡蠣職業電競戰隊勇奪2025年英雄聯盟太平洋職業聯賽年度總冠軍，並於英雄聯盟世界大賽躋身八強，創下臺灣電競戰隊十年來最佳成績。中國信託長期贊助支持的高爾夫選手亦屢傳捷報，目前臺灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA好手俞俊安，為臺灣第三位取得PGA TOUR冠軍的選手；2025年「中國信託女子高爾夫之星」王馨迎於LPGA新人年即在「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；吳佳晏亦於「大王製紙女子公開賽」拿下JLPGA正巡賽首座冠軍，表現傑出。

▲中國信託銀行與台灣人壽攜手囊括運動部「運動推手獎」6項大獎，中信金控董事會秘書長高人傑（中）、台灣人壽副總經理孫紀蘭（左）與中信兄弟球員詹子賢（右）共同合影。（圖／中信金控提供。）

▲台灣人壽榮獲「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」，運動部部長李洋（左）頒贈獎座予台灣人壽副總經理孫紀蘭（右）。（圖／中信金控提供）

台灣人壽2012年首創「祖孫三代健走」，長期推動全齡健康自主管理，串聯各界關鍵夥伴倡議健康促進，14年來逾1,100萬人次參與，健走里程累計約44萬公里，相當於繞臺灣396圈，更結合防詐、反毒及永續夥伴，讓健走活動成為「金融X健康」永續行動平臺，具體實現健康永續生態圈。

