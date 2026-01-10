外野手凱普勒藥檢未過遭禁賽80場、季後賽也沒得打　身價恐一夕慘跌

▲自由球員凱普勒（Max Kepler）遭大聯盟禁賽80場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

根據大聯盟官網指出，過去曾三度達成單季20轟、目前為自由球員身分的外野手凱普勒（Max Kepler），因對增強體能藥物Epitrenbolone呈陽性反應，違反大聯盟聯合藥物預防與治療計畫，接下來將被處以80場禁賽處分。

根據美國反興奮劑機構（USADA）資料，凱普勒被檢驗出陽性反應的Epitrenbolone是合成代謝類固醇「群博龍」（trenbolone）的代謝物，具有增強肌力與恢復力的效果，屬於大聯盟禁止的運動表現增強物質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年32歲的凱普勒在大聯盟具有11年資歷，職業生涯前10年皆效力於明尼蘇達雙城隊。在雙城隊期間，他曾三度達成單季20轟，並於2019年打出生涯年，當年擊出36支全壘打、90分打點，攻擊指數（OPS）為.855，數據均創生涯新高。凱普勒生涯至今累積179支全壘打、560分打點，平均打擊三圍為.235/.316/.425，累計WAR值為20.6。

2025年凱普勒效力費城費城人隊，當時簽下一份一年1000萬美元的合約。該季出賽127場，繳出打擊率.216、上壘率.300、長打率.391的成績，有18支全壘打與52分打點。

依據大聯盟規定，這80場禁賽將在凱普勒與任何球隊簽署大聯盟合約後才會開始執行。此外，由於違反禁藥防治計畫，凱普勒將自動喪失參加2026年季後賽的出賽資格。這代表若有球隊與他簽約，他不但得缺席80場比賽，且就算球隊打進季後賽他也無法上場。

凱普勒在11月成為自由球員後，原先在《Yahoo Sports》的休季期間頂尖自由球員名單中排名第41位，但現在遭到禁賽，恐怕將大大影響他在自由市場的身價與簽約前景。