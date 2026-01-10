AD又碎了！來獨行俠只打29場　戴維斯左手韌帶受損不動刀也要長期缺陣

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在與爵士一役傷到左手韌帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

AD又傷了！達拉斯獨行俠隊中鋒戴維斯（Anthony Davis）在週四在交手猶他爵士的比賽中不慎弄傷左手，經初步檢查確認為手部韌帶受損，然而美媒指出，若戴維斯最終決定動刀，極有可能在台灣時間2月6日交易截止日前都無法重返賽場；就算不動手術，預計也要缺席至少六週。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與馬克洪（Tim MacMahon）撰文透露，戴維斯又遭遇了嚴重的傷病打擊，在9日獨行俠對爵士的比賽中，戴維斯在防守馬卡南（Lauri Markkanen）切入時傷到左手，經檢查確認為手部韌帶受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴維斯與團隊目前正積極諮詢第二意見以決定最終的治療方案。然而根據《ESPN》報導，即便決定不採取手術治療，戴維斯預計也將至少缺席六週，而若評估結果顯示必須動刀，康復時長將延伸至數個月，不但可能在2月6日的NBA交易大限前都無法重返賽場，甚至有球季提早報銷的可能。

今年32歲的戴維斯自2025年2月從洛杉磯湖人交易至達拉斯後，因多次傷病影響，至今僅為獨行俠出賽29場例行賽，本賽季他出賽20場，場均貢獻20.4分與11.1個籃板，但在遭遇這次手部傷勢前，已先後因小腿拉傷及腹股溝問題缺席多場賽事。過去一年中，他還曾因視網膜剝離接受手術，目前在場上需配戴防護鏡出賽。

這次傷病預期將對戴維斯在交易市場上的價值產生影響，先前曾有報導指出，包含亞特蘭大老鷹在內的多支球隊曾對其表達興趣，但隨著交易大限逼近，長期缺陣的可能性增加了交易的複雜度。