台鋼雄鷹新隊長出爐！吳念庭接棒王柏融　今年想拚安打王

▲台鋼雄鷹春訓開訓典禮 -吳念庭 。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹今（10）日舉行春訓開訓儀式，新任隊長吳念庭談到接下重任時，坦言一開始其實有些猶豫，但最後仍選擇承擔，希望在場上、場下帶動球隊氣氛，協助球隊朝既定目標邁進。

吳念庭透露，自己前一天才剛搬進球隊宿舍，目前與曾子祐同住一間，「感覺很好，雖然設施還沒開始正式使用，但住進來的感覺不錯。」他也分享宿舍內部規劃完善，房間不僅都有冷氣與電視，還加裝MOD，整體居住品質讓他相當滿意。

談到隊長產生模式，吳念庭表示不太清楚，當時領隊劉東洋就告知：今年你當隊長，「一開始有點猶豫，但既然輪到我了，就決定承擔下來。」他也坦承，這是自己生涯第一次當隊長，對於站在眾人面前發言並不習慣，但會用自己的方式來領導球隊。

「我可能不會是那種一直講話的隊長，但會在場上、場下多給大家一些心靈雞湯上的支持，分享打球經驗，帶動休息室氣氛，我覺得這很重要。」他說。

前任隊長王柏融卸下重擔後，看起來顯得相當輕鬆，吳念庭也笑說：「他當了兩年隊長，壓力一定很大，現在壓力換到我身上，他當然笑得很開心。」他也肯定王柏融這兩年的付出，認為現在是自己該接手，幫助球隊變得更好的時候。

對於新訓練基地的硬體設備，吳念庭也給予高度評價，尤其是人工草皮讓他直呼「很有日本職棒訓練基地的感覺」；他指出，球場設施完善，還設有觀眾席，未來練習時能有球迷進場加油，對球員而言是一大激勵。

展望新球季，吳念庭在個人目標上相當明確，希望能挑戰「安打王」，他表示，去年因出賽場次較少，安打數未能跟上，今年只要能健康出賽，會把安打王當作努力方向。