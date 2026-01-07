單場狂砍30分決勝期卻受保護沒上場　溫班亞瑪無奈見證馬刺遭逆轉

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前因左膝傷勢缺陣，7日終於正式回歸，在作客對上曼菲斯灰熊之戰，溫班亞瑪替補登場轟下30分、5籃板、3助攻表現出色，但球團為了保險起見，刻意限制其上場時間，因此決勝期溫班亞瑪只能坐壁上觀，且馬刺最後關頭慘遭逆轉，灰熊在主場以106比105逆轉收勝。

溫班亞瑪本季擺脫血栓症狀重新復出賽場，賽季開始後雖然展現強大攻守宰制力，但仍是大小傷勢不斷。日前在對上紐約尼克之戰又因為左膝傷勢休兵，直到今天作客灰熊之戰才重新恢復上陣。

此戰黑衫軍在溫班亞瑪回歸情況下，也打出「慶祝行情」，溫班亞瑪雖然以替補身分出發，但仍幫助馬刺半場打完取得8分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過灰熊下半場開始急起直追，第3節團隊灌進36分逆轉超前，末節雙方更是呈現拉鋸激戰，不過灰熊史賓塞（Cam Spencer）先是在終場前1分26秒飆進關鍵三分球，幫助球隊追到1分落後，終場前37.3秒又是一記關鍵後撤步跳投，幫助球隊逆轉超前1分。

馬刺最後關頭仍有逆轉超前機會，對手關鍵兩罰不進情況下，馬刺僅落後1分，但教練團仍選擇控制溫班亞瑪上場時間，並未讓他回到場上，馬刺當家主控福克斯（De'Aaron Fox）嘗試逆轉跳投遭到對手封蓋，最終灰熊就在主場以1分險勝。

灰熊此戰5人得分達雙位數，史賓塞砍下21分、8籃板、8助攻成為致勝功臣，明星長人小傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有21分、9籃板。

馬刺方面，溫班亞瑪此戰僅出賽21分1秒就有30分、5籃板、3助攻，尚帕尼（Julian Champagnie）23分、8籃板、3抄截。

▲馬刺溫班亞瑪傷癒復出上場時間受到保護，決勝期無法出賽只能看馬刺吞敗。（圖／達志影像／美聯社）