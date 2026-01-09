復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

▲厄文。（圖／路透）

達拉斯獨行俠後場核心厄文（Kyrie Irving）的復出進度，仍是球隊本季最受關注的不確定因素，儘管厄文本人期盼能在2025-26賽季重返球場，但最新內部消息顯示，他在交易截止日前回歸的可能性並不高，甚至不排除整季報銷的情況。

厄文於去年2月遭逢前十字韌帶（ACL）撕裂重傷，提前結束2024-25賽季，目前已進入復健後期，接近傷後第9個月。獨行俠方面原先期待他能在例行賽後段歸隊，為球隊注入戰力，不過進展顯然仍需審慎評估。

根據記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在《ESPN》節目《Howdy Partners》中指出，現任球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）希望在做出任何重大決策前，能夠完整檢視由厄文、戴維斯（Anthony Davis）與狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg）所組成的核心三人組實際搭配狀況。然而，這項構想在現實層面恐難以實現。

麥克馬洪直言，「根據我目前聽到的消息，厄文不會在交易截止日前回歸，即便他真的趕上，那樣的出賽樣本也會非常有限，根本不足以讓球隊進行完整評估。」

他進一步補充，目前仍無法確定厄文是否能在本季披掛上陣，「我知道他非常想打，但這是否符合他個人的最佳利益，以及是否符合球隊長遠利益，仍有待討論。」

在評估範圍極為有限的情況下，獨行俠勢必得在資訊不完全的前提下，提前面對是否進行交易或調整核心方向的重大抉擇，無論選擇為何，對球隊未來都將產生深遠影響。

目前厄文仍隨隊坐在板凳席，持續協助並支持隊友，他一旦復出，將迎來生涯第15個NBA賽季、也是效力獨行俠的第3季。上季他在50場出賽中，場均貢獻24.7分、4.8籃板與4.6助攻。