運動雲

>

復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

▲厄文強調自己的復出暫時沒有時間表。（圖／路透）

▲厄文。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠後場核心厄文（Kyrie Irving）的復出進度，仍是球隊本季最受關注的不確定因素，儘管厄文本人期盼能在2025-26賽季重返球場，但最新內部消息顯示，他在交易截止日前回歸的可能性並不高，甚至不排除整季報銷的情況。

厄文於去年2月遭逢前十字韌帶（ACL）撕裂重傷，提前結束2024-25賽季，目前已進入復健後期，接近傷後第9個月。獨行俠方面原先期待他能在例行賽後段歸隊，為球隊注入戰力，不過進展顯然仍需審慎評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日在《ESPN》節目《Howdy Partners》中指出，現任球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）希望在做出任何重大決策前，能夠完整檢視由厄文、戴維斯（Anthony Davis）與狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg）所組成的核心三人組實際搭配狀況。然而，這項構想在現實層面恐難以實現。

▲▼獨行俠戴維斯、厄文、弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠戴維斯、厄文、弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

麥克馬洪直言，「根據我目前聽到的消息，厄文不會在交易截止日前回歸，即便他真的趕上，那樣的出賽樣本也會非常有限，根本不足以讓球隊進行完整評估。」

他進一步補充，目前仍無法確定厄文是否能在本季披掛上陣，「我知道他非常想打，但這是否符合他個人的最佳利益，以及是否符合球隊長遠利益，仍有待討論。」

在評估範圍極為有限的情況下，獨行俠勢必得在資訊不完全的前提下，提前面對是否進行交易或調整核心方向的重大抉擇，無論選擇為何，對球隊未來都將產生深遠影響。

目前厄文仍隨隊坐在板凳席，持續協助並支持隊友，他一旦復出，將迎來生涯第15個NBA賽季、也是效力獨行俠的第3季。上季他在50場出賽中，場均貢獻24.7分、4.8籃板與4.6助攻。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠厄文

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

【1打2不公平！】橘貓被左右夾攻 打不贏直接氣到不理人XD

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366