CTPBA職業撞球年度總冠軍戰　台將6人晉級8強賽

▲港都魔獸」吳坤霖晉級本屆8強。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

CTPBA職業撞球巡迴賽年度總冠軍賽，5日在台北松山文創園區一號倉庫熱鬧開打，賽事連續舉辦兩天，集結24位國內外頂尖選手爭奪年終總冠軍榮耀。經過首日小組賽激戰，台灣選手表現亮眼，成功有6人挺進明日（6日）舉行的8強賽，與來自新加坡的「球王」葉浚惟以及菲律賓好手「AJ」馬納斯（Albert James Manas）共同角逐冠軍金盃與20萬元獎金。

主辦單位CTPBA今年延續高規格辦賽，砸下數百萬元打造專業比賽場地，現場設有主桌直播區與18張副桌，規模盛大。參賽陣容包括台灣年度排名前17名職業選手，及來自菲律賓、新加坡、越南等地共7名國際選手，總計24人同場較勁。

本屆賽事分為四組進行，每組6人採循環賽制，各組前兩名晉級8強。小組賽首日結束後，A組由謝佳臻（4勝1敗）、呂輝展（3勝2敗）晉級；B組則是葉浚惟以5戰全勝氣勢領先，與劉運程（3勝2敗）攜手晉級；C組晉級者為吳坤霖（4勝1敗）、柯秉漢（4勝1敗）；D組則由Albert James Manas（5勝0敗）與柯秉逸（4勝1敗）晉級，兩位外籍選手的全勝成績也成為焦點。

8強名單出爐後，將展開四組對戰，分別是Albert James Manas對呂輝展、柯秉漢對劉運程、謝佳臻對吳坤霖，以及柯秉逸對葉浚惟。最終誰能問鼎年度總冠軍，備受撞球迷期待。

▲新加坡球王」葉浚惟在職業撞球巡迴賽總冠軍戰小組賽以5勝0敗強通關進8強。（圖／CTPBA提供）