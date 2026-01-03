快訊／43歲野獸回來了！　林志傑復出首節三分球大爆發

運動雲

▲「野獸」林志傑復出，首節三分球連發破網。（圖／勇士提供）

▲「野獸」林志傑復出，首節三分球連發破網。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

本季結束後確定將正式退役高掛球鞋，「野獸」林志傑3日終於傷癒復出，迎接2025-26賽季個人首度登場。林志傑今日在主場迎戰台南台鋼獵鷹之戰銜命先發上陣，開賽就連續兩次三分球出手順利破網，率領勇士打出29比9攻勢，全場球迷情緒沸騰。

上賽季在年度總冠軍第7戰遭遇左手腕骨折嚴峻傷勢，林志傑經歷將近半年的漫長手術及復健過程，今日終於在主場回歸上陣，且功勳洋將辛特力也在此戰迎接回歸首秀，兩人攜手回歸也讓球迷有「夢回3連霸」的美好既視感。

此戰林志傑以先發身分上陣，開賽僅15秒，就在右側弧頂透過單擋後三分球破網，隨後比賽進行至9分18秒，林志傑又在底線接獲隊友傳球，再度強勢三分球命中，讓全場球迷如癡如醉。

隨後首節剩下7分24秒，辛特力也替補上陣，只可惜林志傑單節苦吞個人第2犯，首節僅打5分10秒貢獻6分、2籃板後暫時退場。

不過勇士攻勢持續猛烈，一波29比9猛烈攻勢，領先幅度來到20分之多，也讓對手獵鷹陷入苦戰，首節打完勇士以36比22取得雙位數領先。

▲「野獸」林志傑復出，首節三分球連發破網。（圖／勇士提供）

▲林志傑回歸先發出擊，讓勇士開出「慶祝行情」。（圖／勇士提供）

