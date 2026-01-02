WCBA又見爭議吹判　武漢女籃竟頒「罰不還口獎」無言抗議

▲抗議WCBA裁判吹判不公，武漢盛帆女籃竟頒發「罰不還口獎」給球員。（圖／取自武漢盛帆球團社群）

記者杜奕君／綜合報導

台灣世大運國手李宜樺效力，同時總教練也是前中華女籃好手魏于淳的WCBA武漢盛帆黃鶴女籃，去年「跨年夜」12月31日在對上浙江女籃的比賽，由於傳出在末節剩下9分7秒時，出現超過10次對於武漢女籃呈現不利狀況的吹判結果，最終浙江女籃完成18分落後逆轉勝。此舉讓武漢盛帆球團決定發放人民幣10萬，折合台幣將近45萬的「罰不還口獎」，來獎勵球員在逆境中仍奮戰到底的努力。

台灣女籃知名好手魏于淳在退役後，目前出任WCBA武漢盛帆黃鶴女籃總教練，而來自佛光大學，去年入選中華世大運代表隊的主力後衛李宜樺，也在2025-26賽季加盟效力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過武漢盛帆球團近日卻在官方社群，發布將頒發給球隊10萬人民幣獎金的「罰不還口獎」，引發外界熱議。

原因就在日前WCBA常規賽A組第11輪賽事，武漢盛帆黃鶴女籃主場對陣浙江女籃的比賽中，根據武漢盛帆球團說法，最後第4節9分7秒內，出現10餘次不利於武漢女籃的吹判。

球團官方發布的聲明甚至以「幫助」浙江女籃在落後18分情況下完成大逆轉，因此武漢盛帆球團決定對於全體隊員及教練展現極高職業素養，「罰不還口」、「打不還手」決定給予人民幣10萬獎金，以「罰不還口獎」名義，獎勵隊員在逆境中，展現的堅韌不拔與頑強拚搏精神。

另外，武漢盛帆球團也喊話表示，「球隊衷心希望相關部門能夠重視此戰的爭議吹判，展開全面及深入的調查，給球隊和球迷一個公正、透明的交代。」不過目前WCBA官方以及中國籃協，都尚未對此事作出正式回應。