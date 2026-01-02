「死神」也會妙傳！　杜蘭特單場狂送11助攻改寫隊史神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

近期在NBA西區排名步步高升，站上第4位的休士頓火箭，2日遠征布魯克林挑戰籃網，已經高齡37歲的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今日除了砍分，更展現出色傳球功力，全場拿下22分並傳出加盟火箭以來的個人新高11次助攻，除了幫助球隊以120比96大勝，還成為火箭隊史單場拿下「20分、10助攻」的最老球員。

火箭今日客場遠征籃網，團隊展現強大火力，全場以高達57.3％的高投籃命中率，6人得分達雙位數的優勢火力帶動下，最終24分之差痛宰籃網，喜迎近期一波4連勝。

火箭老牌球星杜蘭特今日展現有別於過往「死神」的搶分能力，不僅上場36分33秒寫下本賽季個人新高，穩定繳出22分、5籃板之外，還傳出加盟火箭以來單場新高的11次助攻，以「37歲又95天」的年紀，成為隊史單場拿下至少20分、10助攻的最老選手。

此戰火箭除了杜蘭特寫下隊史難得一見新紀錄外，年輕小將湯普森（Amen Thompson）12投10中砍下23分、4籃板、3助攻、2抄截，森根（Alperen Sengun）則有穩定的20分、6籃板、6助攻貢獻。

主場輸球苦吞2連敗的籃網方面，球隊第一得分好手小波特（Michael Porter Jr.）缺陣情況下，僅能靠著另一名砍將湯瑪斯（Cam Thomas）板凳出發貢獻21分，但籃網其餘選手表現平平，加上防守端無法抵擋火箭犀利攻勢，最終在新年首戰慘敗收場。

▲杜蘭特單場狂傳11助攻，寫下加入火箭後單場新高以及隊史神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）