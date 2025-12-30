馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

記者杜奕君／綜合報導

先前才完成本季3度擊敗聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆壯舉，「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺近日卻面臨不小危機，30日交手克里夫蘭騎士，馬刺整場外線大當機，團隊三分球命中率低到僅有23.9％，反觀騎士則是團隊7人得分達雙位數，也讓馬刺一哥「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的26分、14籃板好表現淪為泡影，最終騎士113比101贏球，馬刺苦吞2連敗。

此戰馬刺主場迎戰騎士，前3節雙方比分呈現膠著，馬刺以兩分小幅領先，但騎士末節一輪狂轟猛炸，逆轉取得雙位數領先優勢，但馬刺卻是外線手感低迷，最終騎士完成逆轉以12分之差勝出。

騎士此戰共7人得分達雙位數，以艾倫（Jarrett Allen）27分、10籃板表現最佳，另一位主戰長人莫布里（Evan Mobley）16分、7籃板、3阻攻，主控賈蘭德（Darius Garland）則有15分、11助攻。騎士贏球後，目前18勝16敗排名東區第7位。

至於馬刺方面，溫班亞瑪連兩戰重回先發，但球隊卻是苦吞2連敗，但此戰他攻下26分、14籃板仍是全隊最佳，卡索（Stephon Castle）15分、4籃板、8助攻，另一名明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）則有14分進帳。

▲馬刺溫班亞瑪持續火燙表現，但球隊外線大迷航苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）