悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

▲威戈神加盟悍將。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將積極備戰新球季外援戰力，除了續約魔力藍、鈴木駿輔之外，球團30日宣布簽下美國籍投手 Aaron Wilkerson，中文名為「威戈神」。威戈神擁有多年美職體系經驗，曾登上大聯盟舞台，並先後效力日本職棒與韓國職棒，對亞洲球風相當熟悉，預計2月抵台加入春訓行列。

威戈神為右投手，來自美國，累積9年美國職棒體系資歷，並於2017年至2019年間連續3季登上大聯盟出賽。2022年轉戰亞洲，加盟日本職棒阪神虎隊，當季一軍出賽14場，繳出5勝、防禦率4.08的成績。2023年球季自運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，首個韓職半季13場出賽拿下7勝、防禦率2.26，表現相當亮眼。

2024年威戈神因表現穩定續留樂天巨人，全季出賽32場，拿下12勝，投球局數達196.2局，為聯盟最多，防禦率3.84，並送出167次三振，展現強大吃局能力與穩定性。優異表現也讓他獲得重返美職體系的機會，2025年效力聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季在3A出賽，繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，累積152.2局投球、118次三振，並於5月獲選國際聯盟單週最佳投手，投球局數與每局被上壘率均名列聯盟第一，防禦率排名第二。

富邦悍將球團表示，威戈神投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年於不同聯盟皆展現出色的穩定度與成熟的投球內容，是一名熟悉亞洲棒球環境的經驗型投手。球團期待他加盟後，能與悍將投手群共同組成新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。