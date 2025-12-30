CPB首場熱身賽廈門海豚開胡！前中職雙將先發　張喜凱喊最佳投手　

▲張喜凱。（圖／中國棒球城市聯賽官方微博）

記者楊舒帆／綜合報導

CPB中國棒球立春聯賽29日進行首場熱身賽，廈門海豚以8比4擊敗深圳藍襪，為新賽季揭開序幕。廈門海豚此役先發投手為18號付華宸，前統一獅隊「棄投從打」的陳育軒擔任先發中外野手並排在第2棒，前味全龍外野手鄭鎧文則扛起第3棒、守左外野。全隊共敲出17支安打，其中林柏億轟出兩分全壘打，成為致勝關鍵。

廈門海豚也透過社群平台發布球隊形象影片。前台鋼雄鷹投手張喜凱在影片中表示，「我希望能夠幫助球隊拿到最好的成績，拿下最佳投手。」前統一獅投手李嘉祥則分享加入新球隊的心情，「有點緊張又亢奮，新賽季希望各位廈門球迷朋友能進場加油，我們也會表現出好的成績，回報給你們。」他也形容球隊特色，「我們這支球隊最有活力，就像這支海豚一樣，看著可愛，實則兇猛。除了陳育軒、鄭鎧文外，眼尖球迷也發現前台鋼投手曾品洋也在陣中。

有到場觀賽的球迷分享，該場比賽內野座位約未滿一半，進場人數約200人左右，不過線上直播同時在線觀看人數超過1500人。球迷認為，「整體球場氛圍、球隊綜合實力、轉播專業度、數據呈現，以及啦啦隊與球迷互動，都已有初步成果。」但他也指出仍有可改進之處，包括先後攻圖示顯示錯誤、未呈現打擊球員數據、導播畫面切換不夠即時，以及啦啦隊與觀眾鏡頭偏少等問題。

CPB 2026立春聯賽除廈門海豚與深圳藍襪外，還有長沙旺旺黑皮、福州海俠及上海正大龍等共5支球隊參賽，主要賽事場地設於深圳市中山公園棒球場。下一場熱身賽將於30日晚間登場，由福州海俠對戰上海正大龍，轉戰上海正大龍的林益全有望出賽。