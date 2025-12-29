運動雲

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

▲洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）瘋狂砍下55分、11籃板、5抄截與3阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）瘋狂砍下55分、11籃板、5抄截與3阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯快艇29日在主場迎戰東區龍頭底特律活塞隊，當家球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）打出了職業生涯最具統治力的一戰，全場26投17中，瘋狂砍下55分、11籃板、5抄截與3阻攻，帶領球隊領先一度達到26分，最終快艇以112比99擊退活塞，收下本季最長的四連勝，而他一人更寫下多項鬼神紀錄，不過在距離打破隊史紀錄僅差1分時，他卻選擇主動退場，最終與隊友哈登（James Harden）共同保持快艇隊史最高得分紀錄。

雷納德在上半場開打就進入狀態，兩節攻下25分，刷新個人賽季半場得分紀錄，進入第三節，雷納德更是如入無人之境，單節12投9中轟下26分，憑藉一己之力抗衡活塞全隊的27分，雖然活塞在末節趁著快艇防守鬆懈一度追到11分差，但快艇雷納德再度攜手哈登以穩健罰球成功守住勝果。

雷納德此役上陣約39分鐘，展現了極高的進攻效率，投籃命中率高達65.4%，三分球有10投5中，哈登今日也貢獻28分、7助攻，在關鍵時刻命中定心丸三分，與雷納德聯手在內線被完爆的情況下，硬是靠著外線火力與失誤控制扭轉局勢。

在今晚的紀錄之戰中，雷納德一舉刷新了多項震撼NBA的歷史數據。他全場狂飆55分，不僅打破了個人生涯原先45分的最高紀錄，更成功追平由隊友哈登保持的快艇隊史最高得分紀錄。這場比賽也讓他成為NBA歷史上首位單場達成「55分、11籃板、5抄截、3阻攻並投進5記三分球」的球員；若以「至少 55分、10籃板、5抄截」的標準來看，在過去50年中也僅有他與哈登曾達成此壯舉。

此外，年滿34歲的雷納德也成為歷史上單場拿下55分且外加5次抄截最年長的球員，他在罰球線上的表現同樣無懈可擊，憑藉本場穩健的罰球將個人連續命中數推升至64球，寫下新的快艇隊史紀錄，作為本賽季第9位加入「50 分俱樂部」的球星，雷納德的場均得分也一舉來到生涯新高的27.5分，特別是他在前三節就已瘋狂砍下51分，寫下了屬於他的三節得分神話。

值得一提的是，其實雷納德原有機會能打破由隊友哈登保持的隊史最高55分紀錄，但他卻在距離比賽結束前不到一分鐘時選擇退場，與隊友哈登共同保持快艇隊史單場最高得分紀錄。

「就像我跟總教練說的，我寧願能再多打一場比賽，也不想在那裡冒險（受傷），」雷納德說。「希望我們能再拿一場勝利，並再次處於同樣（大幅領先）的情況。紀錄的事，隨緣就好。」

哈登賽後開玩笑地對雷納德說，他花了好長時間才終於達成單場50分的成就，同時還在更衣室裡大喊「兩個鎳幣」（double nickels，指55分）。雷納德目前正處於職業生涯第14個賽季。

「看到他打得如此高效、如此毫不費力，真是一件美妙的事，」哈登說，「一切都太流暢了。他能到達任何他想要的位置，一旦到了那裡，防守者是誰已經不重要了，只取決於他想不想把球投進。」最後他更補充，「我為雷納德感到無比高興，在幕後你能看到一個人有多努力……對他來說，戰勝一切困難重返球場並做回自己，是一件非常美好的事情。」

關鍵字： 標籤:雷納德快艇活塞NBA哈登

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！　希尼感性告別14季職業生涯

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

兌現「還會再回來」承諾？梅賽斯傳獲味全龍網羅重返中職

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

作客香港踢鐵板！富邦勇士擋不住前鋼鐵人洋將、遭香港東方強勢復仇

喪妻後仍馬上比賽　魔鷹：如果她看我放棄一定會生氣

