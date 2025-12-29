運動雲

歷經喪妻之痛仍站上球場　魔鷹吐露「3個原因」進入戰鬥模式

▲魔鷹、王博玄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲「魔鷹」（Steven Moya）近日接受 YouTube 頻道《Swing Latino MLB》專訪，完整談及效力台灣期間的人生巨變，以及自己如何在巨大悲痛中選擇站上球場，展現超越運動員身分的價值觀，歷經喪妻之痛後心裡有3個原因讓他進入「戰鬥模式」即刻回到場上，也再次讓外界看見他在棒球之外的堅韌與深度。

魔鷹回憶，加盟台鋼雄鷹時，正值球隊成軍初期，他對台灣棒球留下深刻印象，直言台灣球迷熱情、比賽氛圍瘋狂，球團也給予他極大尊重與照顧，「我很榮幸成為這支新球隊的一份子，當時真的覺得自己狀況很好，準備要全力拚戰。」然而，就在賽季進行期間，他的人生卻迎來最沉重的打擊——摯愛的妻子不幸離世。

魔鷹形容，那通電話彷彿讓整個世界瞬間崩塌。球團第一時間表達全力支持，希望他立刻返家陪伴家人，但他最終選擇留在台灣完成賽季。這個決定外界難以理解，甚至遭受質疑，但魔鷹坦言，支撐他的有三個理由：妻子生前堅韌的身影、希望用行動為兩個女兒示範何謂勇氣，以及對年輕隊友的責任感，「如果我在困難時拋下他們，我過不去自己那一關。」

談到如何在巨大悲傷中持續比賽，魔鷹直言，那是一種進入「戰鬥模式」的狀態。只要踏進球場、穿上球衣，他就暫時把悲傷鎖進心裡的盒子，全神貫注於比賽本身；真正最難熬的，是比賽結束後回到空蕩飯店房間的時刻。他透露，自己能撐過來，完全仰賴信仰與祈禱，也學會用回憶美好時光的方式，與失去的親人共存。

專訪中，魔鷹也談到面對外界批評的心態轉變。他認為球迷有權利表達不滿，但不該讓陌生人的評價定義自己的人生價值，「如果今天全壘打被叫神，明天三振就被罵垃圾，跟著情緒起伏，早就瘋了。」保持心理穩定，是他認為職業球員最重要的能力。

魔鷹近兩季始終是台鋼雄鷹最穩定的火力核心，累積55支全壘打、167分打點，OPS 皆維持在0.93以上，是球隊最倚賴的重砲打者。球團也在休季期間宣布與他完成續約，合約包含激勵獎金與安家津貼，2026年球季總值達69.5萬美元，顯示對其場內外價值的高度肯定。

【有逃跑但不多】深夜強震！宜蘭水豚瞬間慌張...下秒竟淡定發呆XD

