作客香港踢鐵板！富邦勇士擋不住前鋼鐵人洋將、遭香港東方強勢復仇

▲台北富邦勇士東超不敵香港東方，苦吞2連敗。（圖／富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台北富邦勇士在28日作客前往香港進行EASL賽事，面對地主香港東方，洋將哥倫特、古德溫以及莫巴耶三人合力轟下67分，然而本土卻沒能能挺身而出，加上全隊三分球24投僅8中，導致追分無力，最終在客場以93比103不敵香港東方，東超苦吞2連敗。

勇士本季重返東超舞台，開季就拿下2連勝，不過24日在主場和平籃球館迎戰KBL得分王沃尼（Jameel Warney）領軍的首爾SK騎士，最終卻以9分差輸球吞下東超首敗，此役勇士作客來到香港東方主場，雙方前一次在和平籃球館交手，勇士以95比81、大比分勝出。

相隔兩週再碰頭，雙方陣容沒有太多變動，但這次香港東方明顯有備而來，過去曾效力過PLG高雄鋼鐵人的卡麥龍 (Cameron Clark)單節就轟下14分，梁建單節也砍進3顆三分球，勇士靠著哥倫特、莫巴耶抗衡，首節打完陷入5分落後，不過次節前段勇士展開反攻，在艾倫上籃放進2分後，打出一波17比11的小高潮，以43比42逆轉超前，不過卡麥龍馬上站出來上籃替球隊止血，還率隊回敬14比3的猛攻，不僅討回領先還將分差擴大到雙位數，勇士雖然靠哥倫特、古德溫將分數追近，但半場打完還是以8分落後。

易籃後，勇士靠著周桂羽的罰球和古德溫搶分一度追到剩下4分差，但香港東方又有梁建寧跳出來，他單節獨攬10分，幫助球隊在第3節打完將領先分數拉開到17分之多，最末節勇士雖然還是沒有放棄追分機會，無奈古德溫關鍵兩罰沒把握，香港東方楊博文最後15秒還上演灌籃得分，徹底澆熄勇士反撲氣焰，最終就以10分之差敗下陣來。

勇士哥倫特攻下全隊最高26分、7籃板，古德溫23分次之，莫巴耶拿下18分，不過外線24投僅8中，失去有利的三分球武器也導致分數始終難以拉筋，而香港東方全隊5人得分上雙，團隊命中率高達54.9%，三分球命中率也突破5成，卡麥龍24分是全隊最高。