運動雲

>

作客香港踢鐵板！富邦勇士擋不住前鋼鐵人洋將、遭香港東方強勢復仇

▲台北富邦勇士東超不敵香港東方，苦吞2連敗。（圖／富邦勇士提供）

▲台北富邦勇士東超不敵香港東方，苦吞2連敗。（圖／富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台北富邦勇士在28日作客前往香港進行EASL賽事，面對地主香港東方，洋將哥倫特、古德溫以及莫巴耶三人合力轟下67分，然而本土卻沒能能挺身而出，加上全隊三分球24投僅8中，導致追分無力，最終在客場以93比103不敵香港東方，東超苦吞2連敗。

勇士本季重返東超舞台，開季就拿下2連勝，不過24日在主場和平籃球館迎戰KBL得分王沃尼（Jameel Warney）領軍的首爾SK騎士，最終卻以9分差輸球吞下東超首敗，此役勇士作客來到香港東方主場，雙方前一次在和平籃球館交手，勇士以95比81、大比分勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相隔兩週再碰頭，雙方陣容沒有太多變動，但這次香港東方明顯有備而來，過去曾效力過PLG高雄鋼鐵人的卡麥龍 (Cameron Clark)單節就轟下14分，梁建單節也砍進3顆三分球，勇士靠著哥倫特、莫巴耶抗衡，首節打完陷入5分落後，不過次節前段勇士展開反攻，在艾倫上籃放進2分後，打出一波17比11的小高潮，以43比42逆轉超前，不過卡麥龍馬上站出來上籃替球隊止血，還率隊回敬14比3的猛攻，不僅討回領先還將分差擴大到雙位數，勇士雖然靠哥倫特、古德溫將分數追近，但半場打完還是以8分落後。

易籃後，勇士靠著周桂羽的罰球和古德溫搶分一度追到剩下4分差，但香港東方又有梁建寧跳出來，他單節獨攬10分，幫助球隊在第3節打完將領先分數拉開到17分之多，最末節勇士雖然還是沒有放棄追分機會，無奈古德溫關鍵兩罰沒把握，香港東方楊博文最後15秒還上演灌籃得分，徹底澆熄勇士反撲氣焰，最終就以10分之差敗下陣來。

勇士哥倫特攻下全隊最高26分、7籃板，古德溫23分次之，莫巴耶拿下18分，不過外線24投僅8中，失去有利的三分球武器也導致分數始終難以拉筋，而香港東方全隊5人得分上雙，團隊命中率高達54.9%，三分球命中率也突破5成，卡麥龍24分是全隊最高。

關鍵字： 東超勇士香港東方籃球三分球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

熱門新聞

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林書豪引退！　周杰倫親到場祝賀

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

3輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

4日本拓殖大締三連霸！泰國勁旅一般組首參賽就封王

5林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

最新新聞

1洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

316歲「九頭身甜妹」首屆TSA壁球賽稱后

4輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

5林書豪預告　個人第7代球鞋將問世

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【吃飯皇帝大】店內客人遇強震超淡定　她笑：跑了沒資格當花蓮人

【有逃跑但不多】深夜強震！宜蘭水豚瞬間慌張...下秒竟淡定發呆XD

【最感人的守護】強震！看護第一瞬間抱緊阿嬤保護她 明明自己也超害怕QQ

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

【孩子別怕！】爸媽地震瞬間「自動開保護罩」網讚超有默契QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366