運動雲

>

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊休賽季至今動作不多，近期僅簽下2025墨聯MVP托雷斯（Nick Torres），外界普遍推測將作為一壘與／或外野的深度補強；然而整體來看，洋基仍未達成多項主要補強目標，也讓球迷焦慮感持續升高。

美媒《Bleacher Report》近日以「各隊對來年勝利的渴望程度」為題進行排名，記者米勒（Kerry Miller）將洋基排在全大聯盟第1名，直指這支豪門如今正處於前所未有的「急迫」狀態，原因包括核心陣容逐漸老化（尤其是當家球星賈吉 Aaron Judge），以及洛杉磯道奇近年補強強勢，正「粗魯的」侵入並取代洋基逐漸衰退的「邪惡帝國」形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

米勒在報導中寫道：「他們的前5大核心甚至比費城還要更老，他們正陷在隊史最長的世界大賽冠軍荒之中，而且還得眼睜睜看著道奇奪走他們作為大聯盟邪惡帝國的王座；即便多倫多已經花了那麼多錢，洋基仍有望成為美聯花費最多的球隊，而且如果成真，將會是連續第7個賽季如此。」

「他們能不能在賈吉邁入30多歲後期之前，終於跨過那道門檻？如果做不到，他們是否終於會放棄布恩（Aaron Boone）？」

洋基球迷顯然已感受到賈吉職業生涯有限、時間壓力逐步逼近的急迫感，但球團的態度看起來並未與球迷同樣焦慮；即便內部確實感受到壓力，至少就目前來看，球隊在操作上仍未展現出強烈的「必勝模式」。

洋基近年也屢遭批評過於自滿，尤其總教練布恩多年帶隊表現雖穩定卻始終無法拿下世界大賽冠軍，仍能繼續掌兵符，引發球迷不滿；而以目前休賽季的補強節奏來看，報導甚至形容「這個冬天到目前為止讓2026年的布朗克斯前景顯得黯淡」。

儘管如此，外界仍認為洋基尚未完全退出市場，球迷也仍在等待可能發生的「震撼補強」；報導提到，目前自由市場仍有多位頂級球員尚未簽約，洋基也正積極追求貝林傑（Cody Bellinger）回到外野，同時希望再補進一名先發投手，以及增添中繼戰力以強化牛棚。

不過在一切未成之前，洋基目前形同「原班人馬再拚一次」，但尷尬的是，即便在有貝林傑的情況下，這支球隊過去也未能證明那是奪冠公式。

在該排名中，洋基與多倫多藍鳥、紐約大都會、費城費城人被歸為同一組：這幾支球隊若未能於2026年奪下世界大賽冠軍，外界都可能視為失敗（道奇則被列入獨立級別）。

報導最後表示，排除藍鳥之外，洋基、大都會與費城人都是同樣追逐貝林傑的競爭者，也都具備「強烈渴望」與「雄厚財力」，足以在新賽季登頂；接下來就看洋基是否願意持續跟上對手腳步，將「絕望感」轉化為真正的奪冠戰力。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

熱門新聞

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林書豪引退！　周杰倫親到場祝賀

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

3輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

4日本拓殖大締三連霸！泰國勁旅一般組首參賽就封王

5林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

最新新聞

1洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

316歲「九頭身甜妹」首屆TSA壁球賽稱后

4輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

5林書豪預告　個人第7代球鞋將問世

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【吃飯皇帝大】店內客人遇強震超淡定　她笑：跑了沒資格當花蓮人

【有逃跑但不多】深夜強震！宜蘭水豚瞬間慌張...下秒竟淡定發呆XD

【最感人的守護】強震！看護第一瞬間抱緊阿嬤保護她 明明自己也超害怕QQ

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

【孩子別怕！】爸媽地震瞬間「自動開保護罩」網讚超有默契QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366