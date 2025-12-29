洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊休賽季至今動作不多，近期僅簽下2025墨聯MVP托雷斯（Nick Torres），外界普遍推測將作為一壘與／或外野的深度補強；然而整體來看，洋基仍未達成多項主要補強目標，也讓球迷焦慮感持續升高。

美媒《Bleacher Report》近日以「各隊對來年勝利的渴望程度」為題進行排名，記者米勒（Kerry Miller）將洋基排在全大聯盟第1名，直指這支豪門如今正處於前所未有的「急迫」狀態，原因包括核心陣容逐漸老化（尤其是當家球星賈吉 Aaron Judge），以及洛杉磯道奇近年補強強勢，正「粗魯的」侵入並取代洋基逐漸衰退的「邪惡帝國」形象。

米勒在報導中寫道：「他們的前5大核心甚至比費城還要更老，他們正陷在隊史最長的世界大賽冠軍荒之中，而且還得眼睜睜看著道奇奪走他們作為大聯盟邪惡帝國的王座；即便多倫多已經花了那麼多錢，洋基仍有望成為美聯花費最多的球隊，而且如果成真，將會是連續第7個賽季如此。」

「他們能不能在賈吉邁入30多歲後期之前，終於跨過那道門檻？如果做不到，他們是否終於會放棄布恩（Aaron Boone）？」

洋基球迷顯然已感受到賈吉職業生涯有限、時間壓力逐步逼近的急迫感，但球團的態度看起來並未與球迷同樣焦慮；即便內部確實感受到壓力，至少就目前來看，球隊在操作上仍未展現出強烈的「必勝模式」。

洋基近年也屢遭批評過於自滿，尤其總教練布恩多年帶隊表現雖穩定卻始終無法拿下世界大賽冠軍，仍能繼續掌兵符，引發球迷不滿；而以目前休賽季的補強節奏來看，報導甚至形容「這個冬天到目前為止讓2026年的布朗克斯前景顯得黯淡」。

儘管如此，外界仍認為洋基尚未完全退出市場，球迷也仍在等待可能發生的「震撼補強」；報導提到，目前自由市場仍有多位頂級球員尚未簽約，洋基也正積極追求貝林傑（Cody Bellinger）回到外野，同時希望再補進一名先發投手，以及增添中繼戰力以強化牛棚。

不過在一切未成之前，洋基目前形同「原班人馬再拚一次」，但尷尬的是，即便在有貝林傑的情況下，這支球隊過去也未能證明那是奪冠公式。

在該排名中，洋基與多倫多藍鳥、紐約大都會、費城費城人被歸為同一組：這幾支球隊若未能於2026年奪下世界大賽冠軍，外界都可能視為失敗（道奇則被列入獨立級別）。

報導最後表示，排除藍鳥之外，洋基、大都會與費城人都是同樣追逐貝林傑的競爭者，也都具備「強烈渴望」與「雄厚財力」，足以在新賽季登頂；接下來就看洋基是否願意持續跟上對手腳步，將「絕望感」轉化為真正的奪冠戰力。