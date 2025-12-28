林書豪預告第7代特步戰靴將問世　盼向喬丹、韋德球鞋品牌看齊

運動雲

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪預告個人第7代球鞋即將問世。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

永遠的「林來瘋」林書豪今（28日）舉行球迷見面會，以及晚間的新北國王主場球衣引退儀式，今日在球迷見面會上，林書豪也暢談關於退休之後，個人品牌的未來佈局計畫。其中在球鞋代言部分，林書豪也透露仍將會與現在所屬品牌「特步」持續合作，也預告即將推出的個人第7代球鞋將會是很大的計畫，希望朝向喬丹（Michael Jordan）、韋德（Dwyane Wade）模式，退役仍有球鞋問世。

林書豪正式結束15年職業生涯，選擇在2025年正式退役，今日國王球團也將在主場為他舉辦盛大的球衣引退儀式，今日上午林書豪也和球迷、媒體舉行見面會，親自暢談自己的退役心路歷程。

對於退休後的下一步，林書豪坦言自己和團隊都在探索，除了公益事項一定會持續外，也喊話希望幫助更多下一代的年輕人，希望帶來好的價值觀與影響力。

職業生涯先後與NIKE、Adidas再到目前的中國品牌「特步」合作，林書豪也親自曝光未來在個人球鞋線上，仍將特步持續合作。

林書豪表示，「我和特步合作5、6年了，他們先前也跟我說，希望在我退休後還能持續合作，我可以預告，我在特步的第7代籃球鞋，將會是很大的計畫，因為正好是『J.Lin7』，也希望朝喬丹、韋德的模式，退役後仍有球鞋推出，Never Done，做最好的自己。」

【孩子別怕！】爸媽地震瞬間「自動開保護罩」網讚超有默契QQ

