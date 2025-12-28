運動雲

快訊／陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會，PLG副會長陳建州送上林書豪PLG首戰用球。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪正式退役，陳建州送上他當時在PLG職籃首戰比賽用球作為賀禮。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

籃壇人氣球星林書豪今（28日）正式舉行球迷見面會，由於返台後先後效力PLG及TPBL兩大職籃聯盟，今日見面會上，雙職籃聯盟最高負責人也都親自到場，致贈林書豪專屬的退役大禮。其中，PLG職籃副會長陳建州特別帶來了林書豪當年返台效力高雄鋼鐵人首戰的專屬比賽用球，至於TPBL職籃則由秘書長王志群，帶來了《TPBL 見證的傳奇時刻》專屬紀念畫作，獻給林書豪作為退休贈禮。

林書豪正式宣布退役，結束璀璨的15年職業生涯，今日林書豪也和777位幸運粉絲相見歡，在見面會上，國內兩大職籃也都為林書豪退役獻上專屬大禮。

其中，PLG職籃副會長「黑人」陳建州帶來了當年林書豪返台加入高雄鋼鐵人時，首戰的比賽用球，陳建州透露，「當時就覺得這顆球別具意義，應該要保留下來，今天正好也當成禮物送給林書豪，希望他能好好珍惜保存。」

至於TPBL職籃方面，則由聯盟秘書長王志群代表，致贈林書豪一幅名為《TPBL 見證的傳奇時刻》，將林書豪效力TPBL職籃時期的輝煌時刻揮灑成為畫作，成為致敬最大賀禮。

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會，TPBL秘書長王志群。（圖／記者李毓康攝）

▲TPBL職籃秘書長王志群送上專屬畫作給林書豪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林書豪引退球衣退休儀式新北國王台籃陳建州PLG

