大谷翔平認「二刀流最後一次機會」　專訪揭投球姿勢大改原因

記者胡冠辰／綜合報導

NHK昨（28日）播出洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的專訪影片，節目也提到，關係到能否挺進世界大賽的國聯冠軍系列賽第4戰，大谷以先發身分登上投手丘，繳出投到第7局途中無失分的精采內容，帶領道奇連續2年闖進世界大賽；但大谷話鋒一轉也坦言，走到這一步的路並不平坦。

節目指出，大谷為了二刀流復活而全面啟動準備，是從今年2月開始，面對迎來31歲的球季，他心中早已做好覺悟。

大谷在節目中直言：「在年齡逐漸從中堅走向老將的情況下，如果再有一次需要手術的機會，再花一年半去做復健其實不太現實；二刀流我有一種這是最後一次機會的感覺。」

本季同時也是他職業生涯第4次手術後迎來的球季，早在2023年9月，他接受了第2次右肘手術，上一季只能專注於打擊；大谷也說：「我當然覺得今年就是復出的年份。」

但他坦言復出進度原本就預料會被影響，因為去年世界大賽期間左肩也曾受傷，「我想應該會有點延遲，或者說會被往後推。」

節目透露，大谷為了在今年完成二刀流復活，不僅調整訓練，還對投球姿勢做出重大變更；過去他在手術前主要採固定式投球，但本季改成將左腳往後拉、帶著助跑般勢頭出手的「無繞臂式」動作。

對於為何要做出牽涉投球根本的改變，大谷解釋：「到現在為止，我在比賽中比較重視的是控球，也就是指令性，所以會以控制為主去投，不過術後來說，指令性可能必須忍耐大概一年左右，才會慢慢提升上來。」

節目也指出，大谷自己感覺到四壞球與觸身球增加，而數據同樣反映出控球波動，他在復健過程中也確實感受到。

因此，大谷決定調整策略：「就算某種程度上比較粗略也沒關係，利用姿勢的勢頭，可以在比較輕鬆投的狀態下，還是能穩定投出95～96英里這個球速帶，考量到手肘負擔，也許那樣比較好。」

他希望透過改變動作，在維持球速的同時，也能降低手肘負擔，讓復出之路更可行。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也在節目中透露，這項投球姿勢改革其實是由大谷本人提出，而球隊也支持他的想法。

普萊爾表示：「他想改變投球姿勢，是因為他希望在投球中加入能量與節奏，我們也喜歡這個提案，並且贊成；大谷在投球與打擊兩方面，都能非常敏銳地感知身體細微的動作，他能把那種感覺視覺化，進而操控自己的身體。」