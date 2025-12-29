運動雲

>

大谷翔平認「二刀流最後一次機會」　專訪揭投球姿勢大改原因

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

NHK昨（28日）播出洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的專訪影片，節目也提到，關係到能否挺進世界大賽的國聯冠軍系列賽第4戰，大谷以先發身分登上投手丘，繳出投到第7局途中無失分的精采內容，帶領道奇連續2年闖進世界大賽；但大谷話鋒一轉也坦言，走到這一步的路並不平坦。

節目指出，大谷為了二刀流復活而全面啟動準備，是從今年2月開始，面對迎來31歲的球季，他心中早已做好覺悟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷在節目中直言：「在年齡逐漸從中堅走向老將的情況下，如果再有一次需要手術的機會，再花一年半去做復健其實不太現實；二刀流我有一種這是最後一次機會的感覺。」

本季同時也是他職業生涯第4次手術後迎來的球季，早在2023年9月，他接受了第2次右肘手術，上一季只能專注於打擊；大谷也說：「我當然覺得今年就是復出的年份。」

但他坦言復出進度原本就預料會被影響，因為去年世界大賽期間左肩也曾受傷，「我想應該會有點延遲，或者說會被往後推。」

節目透露，大谷為了在今年完成二刀流復活，不僅調整訓練，還對投球姿勢做出重大變更；過去他在手術前主要採固定式投球，但本季改成將左腳往後拉、帶著助跑般勢頭出手的「無繞臂式」動作。

對於為何要做出牽涉投球根本的改變，大谷解釋：「到現在為止，我在比賽中比較重視的是控球，也就是指令性，所以會以控制為主去投，不過術後來說，指令性可能必須忍耐大概一年左右，才會慢慢提升上來。」

節目也指出，大谷自己感覺到四壞球與觸身球增加，而數據同樣反映出控球波動，他在復健過程中也確實感受到。

因此，大谷決定調整策略：「就算某種程度上比較粗略也沒關係，利用姿勢的勢頭，可以在比較輕鬆投的狀態下，還是能穩定投出95～96英里這個球速帶，考量到手肘負擔，也許那樣比較好。」

他希望透過改變動作，在維持球速的同時，也能降低手肘負擔，讓復出之路更可行。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也在節目中透露，這項投球姿勢改革其實是由大谷本人提出，而球隊也支持他的想法。

普萊爾表示：「他想改變投球姿勢，是因為他希望在投球中加入能量與節奏，我們也喜歡這個提案，並且贊成；大谷在投球與打擊兩方面，都能非常敏銳地感知身體細微的動作，他能把那種感覺視覺化，進而操控自己的身體。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！　希尼感性告別14季職業生涯

前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！　希尼感性告別14季職業生涯

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

作客香港踢鐵板！富邦勇士擋不住前鋼鐵人洋將、遭香港東方強勢復仇

作客香港踢鐵板！富邦勇士擋不住前鋼鐵人洋將、遭香港東方強勢復仇

兌現「還會再回來」承諾？梅賽斯傳獲味全龍網羅重返中職

兌現「還會再回來」承諾？梅賽斯傳獲味全龍網羅重返中職

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

【吃飯皇帝大】店內客人遇強震超淡定　她笑：跑了沒資格當花蓮人

熱門新聞

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！　希尼感性告別14季職業生涯

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

2前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！

3馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開超級報價門檻

4魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑

5洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久

最新新聞

1洋基羅登私下真面目曝

2小戴在耳邊幫你加油！ Wings for Life全球路跑登場

3金鶯1年合約續約艾弗林「賭他回春」

4今井達也坦言「進展停滯」

5巴恩斯爆砍「神話級大三元」 柯瑞也讚嘆

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【吃飯皇帝大】店內客人遇強震超淡定　她笑：跑了沒資格當花蓮人

【有逃跑但不多】深夜強震！宜蘭水豚瞬間慌張...下秒竟淡定發呆XD

【地震瞬間】媽守護女兒躲過15kg掛畫！緊摟1分多鐘

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

【這爸爸不能要了】7.0地震！尪先衝去找老婆 2孩傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366