交涉期限倒數！今井達也坦言「進展停滯」　至今仍無正式報價

▲今井達也。（圖／西武官方X）



記者胡冠辰／綜合報導

今井達也日前透過入札制度挑戰MLB，但距離交涉期限僅剩數日，至今仍未收到任何球團提出的正式報價，今井近日受訪時坦言談判狀況不如預期，並直言目前「進展偏停滯」，也透露已有東岸球隊表態關注。

今井在28日播出的朝日電視台節目《有働Times》談到現況時表示，市場雖有聲音，但尚未形成具體走向，「似乎意外的，還沒有具體的候補球隊被提出來；就算有球隊感興趣，和正式報價是兩回事，是不同的話題，」他也補充指出，「也有東岸的球隊正在表態（願意出手）的地方。」

根據規定，今井的交涉期限為2026年1月3日上午6點截止，雖然其經紀人波拉斯（Scott Boras）仍持續與多支球隊接觸協商，但正式報價遲遲未到位，使得時間壓力逐步升高。

美媒《Yardbarker》報導指出，今井雖被視為值得關注的投手，但目前各隊的興趣仍停留在「觀望」層級，尚未出現更實質的行動。

《Yardbarker》在報導中指出：「今井是備受關注的投手，但目前看不出有超出模糊關注以上的實質進展，他的天賦與潛力，甚至多到足以讓他拿到報價，但在轉隊機會關閉之前，時間正一分一秒流逝。」

至於傳聞動向方面，報導提到洋基已經撤退，而小熊、費城人與大都會仍被視為持續關注的球團；不過《Yardbarker》也提出觀察點，認為今井能否適應大聯盟投球環境仍待驗證，並點出其過往控球課題可能成為評估因素之一，報導提到：「他是否能適應大聯盟的投球機制也是一個問題，他過去曾有控球方面的課題，而在美國使用較大的球投球時，也可能再次浮現相同問題。」

目前今井人在洛杉磯等待後續發展，隨著交涉期限逼近，他能否在最後階段迎來正式報價，成為接下來幾天最受關注的焦點之一。