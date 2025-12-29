運動雲

在球場做藍染、畫紙傘！高雄海神1月主場化身客家聚落體驗港都在地文化

▲高雄全家海神隊一月「海神最高」主場週陪神隊友迎接2026年。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊1月3日、4日、7日、10日、11日連續兩週陪神隊友一同迎接2026年！1月限定主題週將港都特色帶進高雄巨蛋，美濃客家紙傘文化、藍染手作體驗、鹽埕街奶茶等，並邀請仁武區灣內國小啦啦隊4日中場表演，在「海神最高」主題週展現港都雄派熱情與活力。

高雄美濃地區由於地勢獨特，發展出別具一格的客家聚落與生活方式，除了菸樓、飲食文化之外，紙傘、藍染手藝也極為著名，團隊特別將「藍染DIY」、「紙傘彩繪」兩大在地體驗搬進高雄巨蛋，神隊友不用舟車勞頓即可現場即興創作，全家大小帶走海神主場獨一無二的紀念品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3、4日限定「藍染DIY」，10、11日限定「紙傘彩繪」，兩項環廊活動皆採現場報名，每場限量20位，季票、家庭護照會員體驗價$100元，神隊友體驗價$150元。參加體驗皆可獲得抽獎券壹張，投給最喜歡的紙傘/藍染方巾，即有機會將一月海派大使（余純安、唐維傑、廖偉皓、布里茲克、克力斯）親手創作的藍染及彩繪的紙傘帶回家。

灣內國小啦啦隊是高雄市唯一一所國小啦啦隊校隊，雖然成軍只有一年，但已在『2025海洋盃啦啦隊錦標賽』嶄露頭角，拿下應援舞蹈與指定口號的雙重榮耀，4日將為神隊友帶來熱力四射的中場表演。而小朋友最喜歡的吉祥物Brownie，也將以藍染披巾搭配港都風情的配件華麗登場。

高雄全家海神攜手高雄在地潮流品牌『WODEN』重磅聯名，『WODEN』以品牌最拿手的日系復古休閒元素設計，與海神共同書寫屬於高雄的榮耀篇章，推出九款美式潮流設計新品，展現城市態度與街頭能量。主場賽事期間現場結帳時於AQUAS STORE出示「高雄在地企業」或含「高雄字樣」之證件，即可9折(部分商品除外)。

售票方案則在週三（7日）推出限定優惠，身分證字號有3，現場購票出示有效證件，1個3享1A買一送一，2個3享1S買一送一，3個3享VIP買一送一。

鹽埕著名的奶茶一條街是造訪高雄的遊客必訪之地，不用等到奶茶節，3日、4日「有時喝茶鍋煮奶茶」、7日、10日、11日「鹽埕小熊」進駐高雄巨蛋，給神隊友觀賽期間滿滿能量。美食街還有港都美食，正忠排骨飯、前金燻鴨、麻古茶坊、猇甘草芭樂、想不到古巴三明治以及必勝客、肯德基，繼光香香雞、繽菓市冰淇淋、全家便利商店，提供神隊友豐富美食選擇。

環廊另有「享溫馨高雄我最嗨」、「正忠排骨飯高雄我最香」、「光靚美學高雄我最靚」、「呈祥保經高雄我最罩」互動攤位，中場遊戲要挑戰港都人日常，高雄人必備技能與知識，神隊友準備好了嗎！

