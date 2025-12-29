運動雲

戰力外後等不到機會　33歲歐力士連霸功臣告別球場

▲▼北海道日本火腿隊開幕系列戰首賽,歐力士,福田周平。（圖／記者季相儒攝）

▲福田周平。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒歐力士野牛外野手福田周平正式宣布引退，33歲的他結束8年職棒生涯。福田曾是球隊連霸時期的重要開路先鋒，對於即將告別球場，他感性表示：「能成為歐力士的選手，真的太好了。」

福田周平在本季結束後接獲球團通知不再續約，仍一度希望能繼續留在日職舞台，但最終未收到其他球隊正式邀約，也讓他下定決心卸下球衣，為職棒生涯畫下句點。福田坦言，沒有收到報價代表自身價值被市場否定，「雖然不甘心，但現實必須接受。」

福田2017年以選秀第3指名自社會人球隊NTT東日本加盟歐力士，新人年春訓穿上球衣時的悸動至今難忘。2019年他接下隊長重任，該季跑出個人生涯新高的30次盜壘，成為球隊精神支柱之一。

2021、2022年是福田職業生涯最輝煌的時期，主要擔任第一棒，協助歐力士睽違25年重返聯盟王座，並完成二連霸。2022年9月30日對羅德之戰，他在關鍵時刻成功執行再見觸擊短打，幫助球隊保住封王希望，成為經典畫面。

身為大阪出身的自家培養球員，福田深受球迷喜愛。不過本季他歸還象徵主力的背號1號，改披65號球衣後狀況未能回溫，僅出賽23場，最終未能迎來復活時刻。

談到歐力士生涯，福田滿懷感激地表示，「從監督時期就一路照顧我的福良GM開始，真的只有感謝。能穿上歐力士的球衣，是我一生的驕傲。」他也透露，未來將暫時離開棒球圈，迎接全新人生挑戰。

福田周平職棒生涯累積677場出賽，打擊率2成54，5支全壘打、143分打點、90次盜壘，曾於2022年獲得金手套獎。這位在歐力士黃金時代留下深刻印記的開路先鋒，正式告別職業舞台。

【孩子別怕！】爸媽地震瞬間「自動開保護罩」網讚超有默契QQ

