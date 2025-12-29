同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

▲福爾摩沙夢想家啦啦隊隊長梓梓（左），與新成員三上悠亞（右）。（圖／記者林敬旻攝）

日本人氣女神三上悠亞於27、28日正式以背號25號成員身分，完成在TPBL福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」的加盟首秀。這股「悠亞熱潮」不僅讓台中洲際迷你蛋連續兩日座無虛席，更展現了恐怖的「吸金能力」，兩天主場營收高達 620 萬元。然而，只是沒想到負責引導新成員的隊長梓梓卻意外遭到部分不理性網友攻擊，對此梓梓於社群平台發表長文回應，以高EQ贏得粉絲與隊員、領隊一致讚賞。

上賽季以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，本賽季三上悠亞直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家，將在6場主場賽事帶來應援，甚至未來連客場之旅都可能驚喜現身。

而雖然三上悠亞來台時間不到一週，但其展現出的職業素養令團隊驚嘆，22日抵達台灣當天，不顧長途飛行的疲憊，立刻與Formosa Sexy隊長梓梓合體投入練舞，雙方針對隊形默契與舞蹈細節進行高強度的調整，這種「職人級」的準備工作，加上隊長梓梓的協助，讓她27、28日在場上能完美融入團隊，帶動全場應援節奏。

兩人私下的互動也相當暖心。得知梓梓近期重感冒，三上悠亞在練舞後特別請經紀人去購買喉糖送給梓梓，回報梓梓贈送的見面禮護手霜，三上悠亞表示，雖然下個月因日本工作無法定居台灣，但非常期待能在台期間品嚐麻辣鍋。梓梓也承諾將盡地主之誼，帶她逛逛台灣、吃遍美食。

雖然大多數球迷對三上悠亞與Formosa Sexy的合體感到興奮，但卻有部分不理性網友在兩人同框的文章下留言酸語，對此，身為隊長的梓梓透過社群平台正面回應，展現了強大的心理素質與領導氣度。

梓梓強調，她作為隊長的責任是協助三上悠亞熟悉球場節奏、動線與互動，讓新成員能更安心地感受環境。她表示：「我非常有自信在球場上累積的能量與專業，可以給予全體隊員與工作人員安全感。看到大家的討論，說完全沒有情緒是不誠實的，但舞台不是比較，是合作。」

梓梓最後呼籲大眾將掌聲、尊重與善意留給每一個努力的人，並希望大家能「一起愛悠亞、愛夢想家，也愛 Formosa Sexy」，這番真誠的發言一出，Formosa Sexy隊員小雞、LULUMI紛紛留言力挺隊長，展現團隊高度的凝聚力，而夢想家領隊陳立宗也同樣在下方留言「我們有很棒的洋將和外援，球員和啦啦隊都是。但是但是但是，我們的本土一點也不遜色（看數據就知道），球員和啦啦隊都是！」一同為隊長梓梓打氣。