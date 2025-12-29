運動雲

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職明年首度實施「亞洲配額」制度，10支球隊名單全數出爐，其中最受矚目的之一，就是韓華鷹網羅台灣左投王彥程。韓媒以「由於韓華左投先發只剩柳賢振，王彥程過去在日職的育成球員薪資曾低於韓職最低年薪，他年薪從約60萬暴增至308萬，能實現韓國夢嗎？」為題報導，並認為是觀察亞援新制度成效的重要指標。

根據韓媒《MyDaily》分析，儘管王彥程是本屆亞洲配額中年薪最低的球員，但他的潛力與定位，仍讓外界高度關注。報導指出，KBO聯盟規定亞洲配額球員的總支出上限為20萬美元（約新台幣628萬元），包含年薪、簽約金與轉隊費。在所有亞洲配額球員中，年薪最低的正是韓華鷹左投王彥程，合約總額僅10萬美元（約新台幣314萬元），且其中還包含簽約金與移籍費，實際到手金額可能更低。不過，這對王彥程而言仍是一筆彌足珍貴的收入。

王彥程過去在日本職棒發展多年都是育成球員，2023年至2025年年薪約300萬日圓（約新台幣60萬元），更早兩年僅240萬日圓，甚至低於KBO聯盟最低年薪新台幣65萬元水準。此次轉戰韓職，收入一口氣成長超過5倍，也被形容是「真正站上職業舞台的重要一步」。

王彥程是本屆亞洲配額中唯一的台灣籍選手，也是繼王維中之後，史上第2位以台灣國籍身分登上KBO舞台的球員。他具備國家隊資歷，最快球速可達154公里，尚未在日職一軍登板，但王彥程在日職二軍東區聯盟表現穩定，2025年出賽22場，拿下10勝5敗、防禦率3.26，生涯累積85場出賽、248次三振，展現耐投與穩定性。韓媒也特別點出，他在投到百球後仍能維持球速，是球探評價中的加分項目。

球團指出，現有先發輪值中左投僅剩柳賢振一人，王彥程的加入有助於補強左右平衡，也為投手運用提供更多彈性。報導分析，王彥程未來無論是競爭先發輪值，或轉任牛棚戰力，對韓華而言都是低風險、高潛力的選擇。儘管合約金額不高，但在亞洲配額制度初登場的背景下，他的發展，將成為觀察制度成效的重要指標之一。

韓媒最後形容，年薪雖然最低，但期待值並不低，王彥程能否在韓職舞台站穩腳步、實現「韓國夢」，已成為新賽季值得關注的焦點之一。

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

