A-Rod自爆「進名人堂也會空洞！」　心理治療改變他人生觀

記者胡冠辰／綜合報導

生涯共轟出696支全壘打、前紐約洋基傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），近年雖持續出現在名人堂票選名單上，但他對「庫珀斯敦」的態度卻出現令人意外的轉變。

羅德里奎茲近日接受《The Athletic》專訪時坦言，若自己真的入選名人堂，內心可能不會得到圓滿，反而會覺得「空洞」，原因關鍵在於心理治療改變了他看待成功與認可的方式。

羅德里奎茲與《The Athletic》記者Jason Jones的對談於2025年12月28日刊出，今年50歲的他回顧自2016年退役後的生活，直言自己如今的狀態，與球員時期追逐榮耀的心境已大不相同。

羅德里奎茲在訪談中透露，心理治療讓他開始以不同角度檢視過去，也讓他逐漸與「名人堂執念」切割，甚至形容自己像是已經與名人堂夢想「離婚」。

談到剛開始接受心理治療的感受，羅德里奎茲回憶自己最初非常不適應，甚至困惑到質疑一切，他對Jones說「我心裡想：哇，我到底在這裡幹嘛？這完全沒有道理。」

不過他也強調，自己後來選擇堅持下去，而這份堅持帶來了正向改變：「但我越是持續做下去，它就越開始真正以正向的方式影響我。」

羅德里奎茲進一步指出，治療讓他學會回頭看待自己的行為，不再把自己當成受害者，而是理解並修正過去的模式：「用不同的方式看事情，然後回頭看我的過去，當然不是以受害者的角度，而是去理解我的一些行為，並確保我正在從那些行為中學習，讓那種事永遠不會再發生。」

羅德里奎茲坦言，心理治療改變他對成功與外界肯定的渴望，名人堂在多數球員眼中象徵「生涯句點」與最高榮譽，但他認為那並無法抹去他長年背負的內在傷痛，因此即便真的獲得，他也不覺得那會帶來解脫。

「如果我進了名人堂，某種奇怪的方式下，我內心會是空的，我仍然會非常痛苦，」他也強調，比起外界期待的名人堂肯定，他更珍惜現在的自己與生活狀態：「我寧願擁有我今天所擁有的一切，因為這真的幫助我解鎖了許多我需要去做的功課。」

羅德里奎茲1994年在西雅圖水手展開大聯盟生涯，之後效力德州遊騎兵與紐約洋基，一路打到2016年退役；場上成就方面，他在2009年隨洋基拿下世界大賽冠軍，並於2003、2005、2007年3度獲得美聯年度MVP，1996年以.358打擊率奪得打擊王。

此外他也在2002、2003年以游擊手身分拿下金手套，生涯累積10座銀棒獎、14次入選明星賽；數據上，他以696轟排名史上第5、2086分打點排名史上第4，生涯打擊率.295，若在「沒有禁藥爭議」的情境下，被普遍認為具備第一年就入選名人堂的實力基礎。

羅德里奎茲自2022年首次登上BBWAA名人堂票選名單以來，得票雖逐年上升，但距離入選門檻仍有段差距；名人堂入選需達75%得票率，2025年票選結果於2025年1月21日公布，羅德里奎茲獲得146票、37.1%，比前一年增加2.3個百分點，在回鍋候選人中排名第4，其名人堂票選資格將於2030年到期。

外界普遍認為，他與提升表現藥物（禁藥）的關聯，是票選遲遲無法跨越的主要障礙；不過羅德里奎茲本人如今似乎已不再執著於外界的評價，他以心理治療後的反思告訴外界：即使名人堂象徵最高榮耀，也未必能填補內心真正需要修復的缺口。