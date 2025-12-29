運動雲

大谷翔平場外轟僅排第10：弗里曼抱頭驚嘆一擊！榜首由超新星坐鎮

▲大谷翔平全壘打數據。（圖／IG:MLB）



記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官方近日在 Instagram 公布2025年球季「全壘打飛行距離排行榜」，結果出爐引發熱議，道奇隊日籍球星大谷翔平雖然曾轟出場外怪力彈，最終仍僅以並列第10名上榜。

根據排行榜，大谷翔平與洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）同以469英尺（約143公尺）的全壘打並列第10名。這發全壘打出現在國聯冠軍系列賽第4戰，大谷從教士投手派翠克（Chad Patrick）手中開轟，還是單場第2支全壘打，誇張的飛行距離連隊友弗里曼（Freddie Freeman）都在場邊抱頭驚嘆，畫面成為話題。

榜單前段班幾乎被天使隊球星楚奧特（Mike Trout）包辦，他在4月對巨人隊轟出484英尺（約147.5公尺）全壘打排名第3；9月對洛磯隊敲出生涯第400轟，飛行距離485英尺（約147.8公尺），高居第2名，再次證明怪力本色。

至於榜首，則由運動家隊內野手柯茲（Nick Kurtz）奪下。他在9月對紅人隊時，從投手史考特・巴洛手中擊出驚人的493英尺（約150.3公尺）全壘打，成為本季最遠一轟，也讓外界開始正視這位年輕重砲的存在。

球迷反應熱烈，紛紛留言表示「493英尺太瘋狂了」、「柯茲是近年最危險的新生代打者之一」、「竟然比賈吉還遠」。甚至有人直言他是「下一個楚奧特」，也有人開玩笑喊話「如果弗里曼離隊，道奇是不是該考慮搶人」。

儘管未能站上榜首，大谷翔平依舊以場外143公尺全壘打並列前10名，再次展現他在關鍵舞台的超強破壞力，也讓這份排行榜話題性十足。

