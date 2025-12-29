運動雲

柯瑞也心服口服！巴恩斯爆砍「神話大三元」還成史上最年輕「20+25+10」先生

▲多倫多暴龍巴恩斯（左）與金州勇士柯瑞（右）對位。（圖／路透）

▲多倫多暴龍巴恩斯（左）與金州勇士柯瑞（右）對位。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

多倫多暴龍今日在主場迎戰金州勇士，斯科蒂·巴恩斯（Scottie Barnes）打出了生涯最震撼的一戰，他在主力中鋒缺陣下挺身而出，全場爆砍23分、25籃板、10助攻、3抄截與1阻攻，一口氣締造多項紀錄，還帶領暴龍在主場以141比127逆轉擊敗勇士，賽後連砍下39分的勇士一哥柯瑞都忍不住對他的表現豎起拇指。

巴恩斯此役上陣42分鐘，17投11中，以64.7%高效率繳出23分、25籃板、10助攻、3抄截還有1阻攻，還創下多項神話級紀錄，表現不僅是個人的巔峰，更一舉刷新了多項載入史冊的紀錄。首先，他全場狂摘25個籃板，成功追平了畢永波（Bismack Biyombo）在2016年創下的隊史最高紀錄，其中包含9個進攻籃板，也追平了由波許（Chris Bosh）等傳奇保持的隊史紀錄，讓他成為暴龍隊史首位達成「20+20」的球員，更是首位寫下「20+20+10」大三元的指標性人物。

放眼全聯盟歷史，巴恩斯是過去40年來，繼約基奇（Nikola Jokic）之後僅有能單場繳出「20+25+10」神蹟的第二人；若將時間線拉長至1980年後，他也與約基奇及盧卡斯（Maurice Lucas）並列為歷史僅有的三位成員。此外，他還與衛斯布魯克（Russell Westbrook III）、卡森斯（DeMarcus Cousins）及約基奇一同並列為2000年後能達成「20+20+10+3 抄截」的頂尖全能型球員。

值得注意的是，年僅24歲又149天的巴恩斯，更是自1957年史托克斯以來最年輕的「20+25+10」先生，且這也是暴龍隊史時隔19年後再次有球員砍下20+20，巧合的是，兩次的對手竟然都是勇士隊。

因為面對波圖爾（Jakob Poeltl）缺陣而必須長時間客串中鋒，巴恩斯在賽後顯得相當淡然：「我只是上場打球。因為伯爾特不在，當時的情況讓我有機會抓籃板並幫助隊友，我只是在對的時間出現在對的位置，我也一直在努力卡位並跳起爭球，剛好都撿到了那些球。」

儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）此役空砍39分，但他對於這位「客串中鋒」的統治力感到心服口服。他評價道：「巴恩斯整晚都在為他們爭取額外的進攻機會。一個人就抓了9個進攻籃板……他在籃板爭奪上真的是很鍥而不捨。」

