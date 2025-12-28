快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

▲林書豪球衣引退儀式，周杰倫驚喜現身獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

永遠的「林來瘋」林書豪28日在新北國王主場舉行球衣引退儀式，他的好友也是歌壇天王周杰倫在最後球衣引退倒數時，特別以神秘嘉賓身分驚喜現身，周杰倫更是不改幽默本色，甚至充當起典禮主持人，與林書豪一搭一唱的鬥嘴，令現場歡笑聲不斷。最終兩人也一起倒數，為林書豪的7號球衣引退劃下完美句點。

林書豪在國王的7號球衣引退儀式，今晚在國王逆轉擊敗海神後正式展開，開場先由瘦子E.So、吳建豪帶來熱唱，隨後包括林書豪父母、哥哥及弟弟，還有國王全體團隊都現身力挺。

另外包括籃壇、藝能界眾多好友，包括周杰倫、姚明、鄧紫棋，以及林志傑、陳盈駿、賀博、盧峻翔、高錦瑋等人，都錄製影片獻上祝福。

而林書豪昔日曾效力的NBA殿堂，包括現任主席席爾瓦（Adam Silver）以及過往眾多同場奮戰的前隊友，也都錄製影片為林書豪引退獻上祝福。

林書豪在致詞時，也一一唱名隊友、家人以及妻子，以及最重要的上帝，為自己的籃球生涯帶來精彩一頁。

球衣引退典禮最大爆點，則是歌壇天王周杰倫親自現身，與林書豪一同倒數，為林書豪退休球衣旗幟進行引退，象徵林書豪7號球衣飄揚在新莊體育館賽場，也為此次林書豪球衣引退儀式劃下最完美句點。

▲林書豪7號球衣旗幟緩緩上升，正式飄揚於新莊體育館國王主場。（圖／記者李毓康攝）