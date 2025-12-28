運動雲

>

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

▲▼林書豪球衣引退儀式，周杰倫驚喜現身獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪球衣引退儀式，周杰倫驚喜現身獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

永遠的「林來瘋」林書豪28日在新北國王主場舉行球衣引退儀式，他的好友也是歌壇天王周杰倫在最後球衣引退倒數時，特別以神秘嘉賓身分驚喜現身，周杰倫更是不改幽默本色，甚至充當起典禮主持人，與林書豪一搭一唱的鬥嘴，令現場歡笑聲不斷。最終兩人也一起倒數，為林書豪的7號球衣引退劃下完美句點。

林書豪在國王的7號球衣引退儀式，今晚在國王逆轉擊敗海神後正式展開，開場先由瘦子E.So、吳建豪帶來熱唱，隨後包括林書豪父母、哥哥及弟弟，還有國王全體團隊都現身力挺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外包括籃壇、藝能界眾多好友，包括周杰倫、姚明、鄧紫棋，以及林志傑、陳盈駿、賀博、盧峻翔、高錦瑋等人，都錄製影片獻上祝福。

而林書豪昔日曾效力的NBA殿堂，包括現任主席席爾瓦（Adam Silver）以及過往眾多同場奮戰的前隊友，也都錄製影片為林書豪引退獻上祝福。

林書豪在致詞時，也一一唱名隊友、家人以及妻子，以及最重要的上帝，為自己的籃球生涯帶來精彩一頁。

球衣引退典禮最大爆點，則是歌壇天王周杰倫親自現身，與林書豪一同倒數，為林書豪退休球衣旗幟進行引退，象徵林書豪7號球衣飄揚在新莊體育館賽場，也為此次林書豪球衣引退儀式劃下最完美句點。

▲▼林書豪球衣引退儀式，周杰倫驚喜現身獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪7號球衣旗幟緩緩上升，正式飄揚於新莊體育館國王主場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林書豪引退球衣退休儀式新北國王台籃周杰倫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

談林書豪引退　林書緯妙回：今天我不用說太多

談林書豪引退　林書緯妙回：今天我不用說太多

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

球迷高喊「生3個！」　林書豪妙回：我覺得應該做不到

球迷高喊「生3個！」　林書豪妙回：我覺得應該做不到

快訊／陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

快訊／陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

快訊／籃球生涯「3大目標」全達成　林書豪瀟灑選擇退役

快訊／籃球生涯「3大目標」全達成　林書豪瀟灑選擇退役

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

超暖！林書豪退役首辦粉絲見面會　777位球迷每人都有合照留念

超暖！林書豪退役首辦粉絲見面會　777位球迷每人都有合照留念

哎呦！會是周杰倫嗎　林書豪引退儀式預告將有超大咖神秘嘉賓

哎呦！會是周杰倫嗎　林書豪引退儀式預告將有超大咖神秘嘉賓

【爸爸的育兒智慧】同事小孩撞到頭大哭　老公用「幾句話」神救援止哭

熱門新聞

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基冬天終於補強了！

2林泓育談職業倦怠

3兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

4林書豪引退！　周杰倫親到場祝賀

5林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

最新新聞

1最強外掛林昀儒拿兩點　立功率隊乒超二連霸

2年輕球員成長秘訣　林書豪：要常失敗

3生涯經典一役　林書豪：對湖人砍38分

4不想7號球衣被退休　林書豪曝主因

5林書豪引退！　周杰倫親到場祝賀

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

【聖誕奇蹟】國道暖男冒險救狗！ 後車1暖舉：你保護牠，我保護你
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366