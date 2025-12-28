林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒近日征戰2025年中國乒乓球俱樂部超級聯賽，28日他代表山東魏橋俱樂部參加男子團體決賽，在雙打、單打各拿1勝，一人獨拿兩點，加上王楚欽擊敗向鵬，最終山東魏橋直落三擊敗黃石華新，帶回冠軍獎牌也奪下100萬人民幣獎金。

林昀儒本季再度以最強外援身分加入山東魏橋，27日4強賽他在單、雙打都奪勝，幫助衛冕的山東魏橋以直落三橫掃上海地產集團，連續兩季闖進男團決賽。

而冠軍賽面對黃石華新，第一點雙打由林昀儒／梁靖崑攜手出擊面對薛飛／劉冠成，默契十足的「梁林配」開賽就火力全開，很快壓倒性地以11：1搶下第1局，次局對手試圖振作，但在實力有一段差距的「梁林配」面前，顯得毫無反手之力，很快林昀儒／梁靖崑再以11：4、11：5奪下，直落三幫助山東魏橋取得1比0領先。

第二點男單，山東魏橋推出王牌、男單世界第一王楚欽，不過面對向鵬，這位男單球王卻意外陷入苦戰，首局以11：7搶下後，第2局卻以7：11丟掉，戰局遭向鵬扳成1比1平手，但王楚欽第3局就回穩，先以11：7搶下，關鍵第4局從開局就壓著向鵬打，最終以11：8再下一城，也幫助山東魏橋以2比0聽牌。

而關鍵第3點男單由林昀儒再度出戰，但面對21歲年輕小將劉冠成，小林同學以11：2、11：7、11：4輕鬆輾壓，漂亮關門奪勝，也幫助山東魏橋成功在乒超締造二連霸，並抱回100萬人民幣獎金。中媒也分析，林昀儒還有梁靖崑、王楚欽等三大主力預計每人至少可分得20萬人民幣的獎金。