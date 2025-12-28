快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神





▲林書豪今日將進行球衣引退儀式，國王也在主場順利逆轉勝。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

新北國王28日主場迎戰高雄全家海神來訪，此戰賽後也將舉行林書豪「球衣引退儀式」，因此賽前就吸引爆滿6500位球迷入場觀戰，林書豪本人也在賽前就來到現場力挺前隊友。前3節一路挨打的國王，在末節靠著雙洋將杰倫、沃許本領軍打出一波18比5逆襲超前比分，加上決勝期海神頻頻發生失誤，最終國王完成逆轉以86比82取勝。

國王昨日主場不敵新竹御嵿攻城獅後，今日「背靠背」主場迎戰海神，此戰賽後也將迎來林書豪球衣引退儀式，因此現場可說眾星雲集，包括引退儀式將帶來表演的吳建豪，以及體壇名將周思齊、林郁婷、羅嘉翎、邱相榤、藝人王陽明、Kid都到場觀戰。

▲國王杰倫此戰砍下23分。（圖／記者李毓康攝）

此戰開賽海神就靠雙箭頭布里茲克、蘇文儒領銜出擊，率隊打出25比18領先優勢，隨後次節國王在奧帝單節獨拿12分情況下逐漸收復失土，半場打完兩軍戰成46比46局面。

下半場開打後，國王又莫名陷入攻勢斷電狀況，海神靠著洋將凱帝、布里茲克攜手砍分，再度要回領先優勢。

不過國王末節甦醒，靠著杰倫、沃許本打出一波18比5逆勢猛攻，讓球隊以6分超前，隨後海神雖然咬到僅兩分差，但關鍵時刻失誤頻傳，加上終場前2.6秒，國王林彥廷罰進關鍵兩分，最終國王就以86比82帶回勝利。

▲國王沃許本穩定繳出22分、13籃板。（圖／記者李毓康攝）

此戰國王全場以杰倫拿下23分最高，沃許本22分、13籃板，奧帝則有18分進帳，本土方面則以李愷諺的7分、4籃板、3助攻最佳。

海神方面，布里茲克拿下全隊最高22分外帶7籃板，凱帝16分、7籃板，胡瓏貿15分、2籃板、4助攻。

▲海神一哥胡瓏貿此戰有15分進帳。（圖／記者李毓康攝）