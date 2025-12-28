快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

運動雲

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪今日舉行正式粉絲見面會，親曝選擇引退最大主因。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

在世界籃壇享有盛名，曾在NBA舞台締造史無前例「林來瘋」的林書豪，今（28日）在8月底宣布退役後正式舉行「豪情不滅」球迷及媒體見面會，與777位球迷相見歡。林書豪在見面會上分享心路歷程，甚至原本已經決定要再打一季，但因為上季為了拚冠軍，讓兒子太久沒看到自己害怕，甚至傷勢影響日常生活，因此決定正式高掛球鞋。

在NBA、CBA到台灣雙職籃PLG、TPBL都展現亮眼成績，經歷璀璨15年職業生涯後，林書豪今年8月底正式決定退休，在經歷幾個月的休養調整後，今日正式現身與球迷、媒體相見歡，晚間也將重返新北國王主場，舉行正式球衣引退儀式。

林書豪今日在見面會上透露，原本已經決定本季要再回到國王效力，但心裡覺得不對勁，回去打球不該心裡有這麼多矛盾，我真的覺得不對，因此決定退役。

林書豪也分享了兩個自身的小故事，他說，「在上賽季打冠軍賽期間，我花了整整6周拚下總冠軍，在這期間我沒有時間和家人相處，甚至我的兒子也跟著我到高雄客場比賽，他最愛游泳，因此我比賽後整晚沒睡，希望一早他起床能帶他去游泳，但他醒來後，卻因為只有我跟他，看到我就哭了，因為沒有安全感。」

「還有就是我身上的大小傷勢，真的影響我的生活，我帶小孩去溜滑梯，我甚至膝蓋都彎不下去，也不能正常地坐下來，這些傷勢會永遠影響我，也讓我體認到自己的身體真的跟不上了。」林書豪如此說道。

但林書豪也強調，「15年職業生涯，大家都會被教導在鎂光燈下怎麼『演』，但私底下我是努力練球，永遠不對自己的比賽欺騙，也不會有亂七八糟的新聞，這是我最驕傲的事。」

談到退役後的下一步，林書豪也說，「我的專屬品牌仍會持續，包括公益、社會教育以及紀錄片的計畫都會有，但我還在探索下一步，會慢慢地做決定，不過我最希望的還是能持續幫助下一代的年輕人。」

林書豪也笑說，「退休後，另外的一個部分當然是家庭，我很開心現在我有更多的時間陪老婆、兒子，現在我兒子只要我不在家就開始哭！」

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪透露，自己退休後最大的好處就是多了與老婆、兒子相處的時間。（圖／記者李毓康攝）

