悍將續約魔力藍與鈴木駿輔　球團曝關鍵：先發支柱、球迷好印象

▲▼悍將與魔力藍（上）、鈴木駿輔（下）完成續約。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將持續布局新球季外籍戰力，球團宣布，已與本季表現亮眼的洋投魔力藍，以及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍，攜手為球隊爭取更多勝利。

魔力藍本季傷癒復出後加入富邦悍將，整季擔任先發出賽23場，投球局數達139局，繳出10勝、防禦率2.98、每局被上壘率（WHIP）1.25、111次三振的成績，是悍將陣中勝投數最多的投手。穩定的投球內容，讓他成為球隊先發輪值中最可靠的支柱之一。場下方面，魔力藍與隊友、球迷互動密切，球季結束後更特別回到新莊棒球場參加球迷感恩會，與悍將家人近距離互動，展現十足的「Good Teammate」精神。

日籍投手鈴木駿輔則於本季季中加盟悍將，先從二軍出發，在二軍出賽8場拿下5勝，投39局無責失分，刷新中華職棒二軍連續無失分紀錄，展現極佳壓制力。隨後獲得升上一軍的機會，在一軍先發5場拿下2勝、防禦率2.51，同樣繳出高水準表現。球季結束後，鈴木駿輔持續留隊參與秋訓，積極備戰新球季，並出席球迷感恩會，不僅與球迷同樂，也展現好歌喉，留下深刻印象。

悍將球團表示，魔力藍是本季先發輪值中的重要支柱，無論場上穩定度或場下對團隊凝聚力的貢獻，都扮演關鍵角色；鈴木駿輔則把握機會證明自身實力，從二軍到一軍逐步站穩腳步。球團於球季結束後即與兩人展開續約洽談，並在近期達成共識，確定新球季持續為悍將效力。球團也期待兩位投手延續良好狀態，與團隊共同迎接新挑戰，朝更高目標邁進。