柯瑞39分救不了！巴恩斯繳23+25+10超狂大三元、暴龍延長賽打爆勇士

▲多倫多暴龍延長賽打出19比5攻勢，逆轉擊敗金州勇士。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

多倫多暴龍29日在主場迎接金州勇士的挑戰，面對坐擁「萌神」柯瑞（Stephen Curry）的勇士隊，暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）卻讓此戰變成自己的紀錄之夜，他全場砍23分、25籃板與10助攻的「超級大三元」，成為聯盟40年來繼約基奇（Nikola Jokic）後第二位達成此數據的人，而暴龍也克服落後，在第四節頑強將比賽拖入延長後，一鼓作氣拉出19比5的猛攻，最終以141比127擊潰勇士，也讓轟下全場最高39分的柯瑞直接做白工。

暴龍賽前陷入近十場吞下7敗的低潮，但今日迎來二當家巴雷特（RJ Barrett）的傷癒回歸，進攻端火力明顯提升，上半場暴龍靠著巴恩斯的全能策應與英格雷（Brandon Ingram）、巴雷特的穩定輸出，始終與勇士維持拉鋸，巴恩斯半場就交出9分、12籃板、6助攻的準大三元數據，帶領暴龍以1分領先進入更衣室。

易籃後，柯瑞開啟得分模式，單節狂飆14分，帶動勇士建立起兩位數的領先優勢，他全場三分球11投4中，並靠著積極切入博得11次罰球，攻下全場最高的39分，搭配巴特勒（Jimmy Butler）19分與格林（Draymond Green）外線開火繳出21 分、4 籃板、7 助攻，勇士一度看似勝券在握。

▲金州勇士柯瑞轟下全場最高39分，但球隊卻在末節和延長賽崩盤，最終落敗。（圖／路透）

然而，灣區大軍的防守在第四節與延長賽徹底崩盤，暴龍在決勝節尾聲急起直追，克服7分劣勢扳平戰局，之後雙方都有最後一擊機會，但柯瑞被吹進攻犯規收場，英葛蘭出手也未果，兩隊122：122進入延長賽。

裸足僅201公分的巴恩斯一人狂摘25個籃板、含9個進攻籃板，幾乎憑一己之力搶爆勇士內線，讓勇士全隊僅14個進攻籃板，在巴恩斯飆分帶領下，暴龍共有7人得分上雙，在延長賽打出壓倒性19比5的攻勢，最終就以14分之差終結勇士3連勝。