超暖！林書豪退役首辦粉絲見面會　777位球迷每人都有合照留念

▲林書豪今日舉辦「豪情不滅」球迷見面會，分享自己決定退役的心路歷程。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

在世界籃壇都有高知名度的「林來瘋」傳奇締造者，人氣球星林書豪在8月31日正式宣布高掛球鞋引退後，28日將在新北國王主場舉行正式球衣引退儀式。今日上午林書豪也率先在台北W Hotel與777位球迷搶先進行見面會，分享退役的心路歷程，林書豪更是展現「寵粉」一面，與所有777位球迷一一合影留念，讓球迷留下美好回憶。

今年夏天休賽季無預警宣布高掛球鞋退役，正式結束15年職業生涯，林書豪在將近4個月的沉潛後，今日終於現身與媒體、球迷相見歡。

林書豪今日一身帥氣黑色西裝出現在見面會，與777位幸運球迷相見歡，林書豪更分享退役的心路歷程，以及退休後回歸家庭的美好。

▲林書豪與現場777位球迷一一合影留念。（圖／記者李毓康攝）

「很多情緒，我很感動，想辦這個活動，跟媒體說謝謝，從來沒有這種環境，我只是想說謝謝。」林書豪如此說道。

他也公開退役心路歷程，「我已經做了決定，包括告訴TPBL聯盟、國王球團、東超聯賽我要回去打這一季，但當晚我只睡兩小時就起床，我的心裡不對勁，因此我開始禱告，發訊息給我的心理醫生，買咖啡開車找我的大嫂討論，開一整天的會，我覺得真的不對，因此我又傳訊息給大家，宣布我要退役，感謝球團與隊友們懂我的犧牲與決定。」

林書豪在見面會尾聲，更是展現超親民一面，直接現場宣布將會和所有球迷一一拍照合影留念，林書豪笑說，「大家都說跟777人一一合照不可能，但我認為我們做得到！」幽默發言也引來現場球迷喝采鼓掌。

▲林書豪開心分享自己的退休生活。（圖／記者李毓康攝）